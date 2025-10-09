Arjantin'in Boca Juniors takımını çalıştıran Miguel Angel Russo, 69 yaşında hayatını kaybetti.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Miguel Angel Russo'nun vefatını derin bir üzüntüyle duyuruyoruz. Miguel kulübümüzde silinmez bir iz bırakacak ve her zaman neşe, sıcaklık ve çabanın örneği olacaktır. Ailesine ve sevdiklerine başsağlığı diliyoruz. Hoşça kal sevgili Miguel!" ifadelerine yer verildi.

Geçtiğimiz Haziran ayında göreve başlayan Russo'nun 7 Ekim'de hastaneye kaldırıldığı açıklanmıştı.