İstanbul Fatih'te anne, baba ve iki çocuğunun zehirlenme şüphesiyle kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı. Gözaltındaki 7 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor. İlaçlama şirketinde gözaltına alınanların ifadeleri ortaya çıktı.

Olay, 12 Kasım Çarşamba günü Fatih'te bulunan bir otelde meydana geldi. Almanya'dan İstanbul'a gelen Servet ve Çiğdem Böcek çifti, çocukları Kadir Muhammet ve Masal ile birlikte Fatih'teki otelde konaklamaya başladı. Gece saatlerinde anne Çiğdem Böcek, kızı Masal'ı hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine otele sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan çocuklardan Masal Böcek ardından da ağabeyi Kadir Muhammet hayatını kaybetti. Anne Çiğdem Böcek ise çocuklarının ölümünden 2 gün sonra kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan baba Servet Böcek de hastanedeki tüm müdahalelere rağmen dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Öte yandan tahtakurusuyla mücadele etmek için otelin giriş katındaki bir odanın ilaçlandığı belirlendi. İlaçta bulunan 'alüminyum fosfit' içeren maddenin, ailenin bulunduğu odaya banyo boşluğundaki havalandırmadan ulaşarak ve odadakileri zehirlemiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Oteli ilaçlayan şirketin sahibi Z.K. ile ilaçlamayı yapan şirket personeli D.C. gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki ifadeleri ortaya çıktı.

RAHATSIZLIK HİSSETMEDİM

Oteli ilaçlayan ilaçlama şirketi çalışanı D.C. ifadesinde, "Ben ilaçlama şirketinde günlük ihtiyaç dahilinde 2 -3 aydır çalışmaktayım. İş yerine başladığım zamanlar şirket yetkilileri tarafından ilaçlama eğitimi aldım. Tam tarihini hatırlayamadığım Ağustos ayı içerisinde otelin ilaçlamasını ben yaptım. Yaptığım ilaçlamada 'Alfasc' ve 'Cypermetrin' isimli ilaçları birer kapak olmak üzere suyla karıştırarak ilaç haline getirdikten sonra püskürtme yoluyla uygulamayı yaptım. Bu ilaçlamayı yaparken sadece toz maskesi kullanırım. Ağustos ayında yapmış olduğum ilaçlamada kendimde herhangi bir rahatsızlık hissetmedim" şeklinde konuştu.

ODA KAPISINI BANTLAMIŞ

Şirket çalışanı D.C. ifadesinin devamında, "Olay günü yani 11 Kasım günü saat 12.00 sıralarında şirket tarafından gelen mesajla otelin tekrar ilaçlanması amacıyla bana ulaştılar. Bunun üzerine bende saat 16.00 sıralarında gerekli ilaçlamayı yapmak için otele geçtim. Otelde resepsiyonda duran ismini bilmediğim kişiyle görüşerek ilaçlama şirketinden geldiğimi, aynı odanın tekrardan ilaçlanacağını söyledim. O da bana resepsiyonun hemen yanında bulunan 101 no'lu oda olan dublex yerin kapısını açtı içeriye girdim. İçeride bir önceki ilaçlamada kullanmış olduğum 'Alfasc' ve 'Cypermetrin' isimli ilaçları suyla aynı ölçüde karıştırarak 1 litrelik sprey pompayla ilaçlamasını yaptım. Olay günü ben gerekli koku sızmalarını önlemek amacıyla tuvalet kapısının bantlamasını özenle yaptım. Hatta ilaçlama bittikten sonra çıkarken oda kapısını da bantladım. Daha sonra da orada bir işim kalmaması üzerine otelden ayrıldım" dedi.

EN SON TALEP 11 KASIM’DA

İlaçlama şirketinin sahibi Z.K. ifadesinde, "Bu şirket 6 yıldır faaliyet göstermektedir. İşletmecisi benim. Benim dışımda 2 çalışan vardır. Bu çalışanlardan D.C. iş yerimde yevmiyeci olarak çalışır. Çiğdem Böcek, Kadir Muhammet Böcek, Masal Böcek, Servet Böcek isimli şahısları tanımam. İsimlerini ilk kez bu olaydan dolayı duydum. Şirketimizde iş yerimiz yoktur, Home Ofis olarak faaliyetlerimizi sürdürürüz. Bu şirket benim adımadır, fakat benim herhangi bir eğitim sertifikam yoktur. D.C.'nin eğitim aldığını biliyorum, ancak sertifikası olup olmadığını bilmiyorum. Ayrıca iş yerimizde haşere ilaçlamak için kullandığımız ilaçlar 'Alfasc' ve 'Cypermetrin' isimli ilaçlardır. Bu ilaçların kullanıldığı bölge oda, salon ve benzeri yerler ilaçlama yapıldıktan sonra kapatılır. Hava sızması olmasın, koku çıkmasın diye de kapı aralıkları, pencereler ve havalandırma boşlukları bantlanır. İlaçlanan alanın 1 ya da 2 saat bu şekilde durması, içeri kimsenin girmesi yasaktır. İlaçları iş için kullandığımız araçtaki bidonda muhafaza ederiz. Kullandığımız 'Alfasc' ve 'Cypermetrin' isimli ilaçları nereden temin ettiğimizi hatırlamıyorum. 11 Kasım günü bana telefon geldi. Arayan kişi otel işlettiklerini, otelin bir odasında böceklerin olduğunu bu sebeple de böcek ilaçlaması yaptıracağını söyledi. Bende 'Tamam ustamı yönlendireyim' dedim. Yanımda çalışan D.C.'yi yönlendirdim" dedi.

‘ŞİRKETİMİN KUSURU YOK’ İDDİASI

İlaçlama şirketinin tahtakurusu, haşere, böcek ilaçlama şirketi olarak çalıştıkları iddiasına yöneltilen soruya cevap veren Z.K., "Benim şirketim sadece haşere ilaçlama yapar. Tahtakurusu ilaçlamaları yapmadık. Ayrıca jel ilaçlaması da yaparız. Meydana gelen olaylarda benim şirketimin bir kusuru olamaz. Ben üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Zaten gerekli numunelerde alındı, gerçek ortaya çıkar. Böyle bir olay yaşandığı için her insan gibi bende üzgünüm" dedi.