Tatil için Almanya'dan İstanbul'a gelen Servet Böcek, eşi Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir ve Masal Böcek, geçirdikleri rahatsızlıkların ardında hayatını kaybetti. Olayda zehirlenme şüphesiyle soruşturma devam ediyor.

Böcek ailesini ilk rahatsızlandıklarında hastaneye götüren taksici Sercan Tanrıverdi yaşananlarla ilgili konuştu.

Tanrıverdi, "Hastaneye doğru giderken kız çocuğu sürekli kusuyordu. Poşet verdim, poşete kustu. Anne baygındı, kafasını sağ arka cama yaslamıştı. Yolun bir an önce bitmesini bekliyordu" ifadelerini kullandı.

'ANNE, YOLUN BİR AN ÖNCE BİTMESİNİ BEKLİYORDU'

Fatih'te taksicilik yapan Sercan Tanrıverdi, şunları kaydetti:

"12 Kasım günü saat 11.20'de aile, Kadırga Limanı Parkı'nın önünde aracımın önüne atladı. Beni durdurup aracıma bindiler. En yakın hastaneye götürmemi istediler. Hastaneye doğru yola çıktım, aileyi telaşlı gördüm. Babayla sohbet etmeye çalıştım. Neyiniz var diye sorduğumda yiyecek ve içecek yemiştik galiba bize dokundu diye cevap verdi. 'Lütfen en yakın hastaneye bizi götür' dedi. Hastaneye doğru giderken kız çocuğu sürekli kusuyordu. Poşet verdim, poşete kustu.

Anne baygındı, kafasını sağ arka cama yaslamıştı. Yolun bir an önce bitmesini bekliyordu. Babayla sohbet ettiğimde, 'Ne zaman İstanbul'a gelsem başıma vukuat geliyor, geçen sene geldiğimde de motosiklet kazası geçirdim. Kolumu, bacağımı kırdım. Bu sefer de böyle talihsiz olay yaşadım' dedi. Ben normal taksi şoförüyüm, görevimi yaptım. Müşterileri aldım, en yakın hastaneye götürdüm. Bu konu hepimizi üzdü, acı bir haber. Ailesine de baş sağlığı diliyorum"

NE OLMUŞTU?

Ekol TV'nin aktardıklarına göre ilaçlama yapan kişi daha önce de bir çocuğun zehirlenmesine sebep olmuştu.

CNN Türk muhabiri Merve Tokaz'a göre ise otel sahibinin farklı suçlardan sabıka kaydının olduğu ortaya çıktı. Otel sahibinin taksirle yaralama, nitelikli dolandırıcılık ve hayvanı tehlikeye atacak davranışlar nedeni ile suç kaydı bulunmuştu.