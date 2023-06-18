Böcek ilacından zehirlenen anne ile kızı toprağa verildi

Ankara'da, böcek ilacından zehirlenen Türkan Sabancılar (37) ve kızı Elif Sude Sabancılar'ın (10), cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Böcek ilacından zehirlenen anne ile kızı toprağa verildi

DHA’nın haberine göre, Keçiören ilçesi Sancaktepe Mahallesi 1637'nci Sokak'taki Hacılar Apartmanı'nda 14 Haziran'da Somalili aile evde ilaçlama yaptırdı. Kullanılan böcek ilacından binada oturanlar etkilendi. İlaçlama yapılan evden alt kata sızan kimyasal madde nedeniyle Türkan Sabancılar ve kızı Elif Sude Sabancılar, dün hayatını kaybetti. Baba Veysel Sabancılar (41) ve kızı Nisa Sabancılar'ın (16) ise hastanede tedavisi devam ediyor. Yine ilaçtan etkilenen 8 kişi de hastanede tedaviye alındı.

Anne ve kızının cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından Karşıyaka Mezarlığı'na getirildi. Ahmet Efendi Camii'nde kılınan cenaze namazına, aileleri ve yakınlarının yanı sıra Keçiören Kaymakamı Mehmet Akçay ve Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok da katıldı. Namazın ardından Türkan ve Elif Sabancılar için helallik istendi. Anne ve kızının tabutları omuzlarda taşınarak gözyaşları arasında toprağa verildi.

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