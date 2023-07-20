Böcek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışması

Sultangazi’de haşere, böcek ve sineklere karşı ilaçlama çalışmaları devam ediyor. Belediye ekipleri bu kapsamda su birikintileri, kanalizasyonlar, dereler, sazlık alanlar ve çöp konteynerlerinde düzenli olarak ilaçlama çalışması gerçekleştiriyor.

Yaz aylarında havaların ısınmasıyla birlikte artan haşere, böcek, karasinek, sivrisinek ve larvaların çoğaldığı görülüyor. Oluşan bu duruma karşı harekete geçen Sultangazi Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler bu kapsamda haşerelerin larvalarını bıraktığı durgun sular, su birikintileri, sazlık alanlar, dereler, üstü açık ve kapalı alanlarda çalışma yürütüyor. Belirlenen bu bölgelerde gerçekleştirilen ilaçlama çalışmalarıyla sinek, böcek ve haşerelere karşı mücadele ediliyor. İlçede bulunan mahallelerde haftada 3 kere düzenli olarak ilaçlama çalışması yürütülüyor.

DURGUN SULARDA LARVASİT UYGULAMASI YAPILIYOR

Ekipler haşerelere karşı ULV araçları ile tüm sokak ve caddeleri gezerken hamam böceği gibi haşerelere karşı da özellikle kuytu yerlerde ilaçlamalar yapılıyor. Sivrisineklerin ve karasineklerin çoğalmasını engellemek amacıyla, ULV ilaçlamasının yanı sıra larvalara karşı da su birikintileri ve durgun sularda larvasit uygulaması yapılıyor. Logar kapakları da kaldırılarak kanal sisleme makinesiyle fare ve haşerelere karşı ilaçlanıyor.

ÇÖP KONTEYNERLERİ DE İLAÇLANIYOR

Çalışmalar kapsamında ilçedeki çöp konteynerleri de Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yıkanarak dezenfekte edilirken, sinek ve haşerelere karşı da ilaçlanıyor. Adak kurban satış ve kesim alanlarında bulunan kurban atıkları da kara sineklere karşı ilaçlanarak dezenfekte ediliyor. Ekipler ayrıca ilçede bulunan kamu kurum ve kuruluşları ile okullarda da ilaçlama çalışmaları gerçekleştiriyor.

“DAHA TEMİZ BİR SULTANGAZİ İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUZ”

Konuyla ilgili konuşan Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, Türkiye genelinde bu yılın geçen yıllara karşı çok daha sıcak geçtiğine dikkat çekerek ilaçlama çalışmalarına büyük bir titizlik ve önem verdiklerini belirterek “Komşularımızın sağlık, rahat ve huzuru her şeyden önce gelir. Özellikle yaz aylarında haşere, böcek ve fare gibi zararlılara karşı mücadeleye büyük önem veriyoruz. En yeni cihazlarla, ilçemizde girilmedik sokak bırakmadan ilaçlama çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlçemizdeki 15 mahallemizde her hafta 3 kez düzenli olarak ilaçlama çalışması yapıyoruz. Bu çalışmalarımız sonucu komşularımızın rahat bir yaz mevsimi geçirmesini sağlamak istiyoruz. Bizim ilaçlama çalışmalarımız önem taşıyor, fakat bunun yanı sıra komşularımızın da çöplerin mahallelere göre belirlenen saat aralığında çıkarılması konusunda hassasiyet göstermeleri çok önemli. Hep birlikte daha temiz bir Sultangazi için çalışmaya devam ediyoruz” diye konuştu.