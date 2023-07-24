Bodrum’ a giderim ama plaja para vermem diyenlerden misiniz. İşte Bodrum’un en güzel halk plajları

Bodrum yaz aylarında astronomik fiyatları ve ultra lüks tatillerin yeri olarak bilinir ama Bodrum’da sevilen halk plajları da mevcut. İşte Bodrum’daki en güzel halk plajları…
1. ORTAKENT PLAJI
Bodrum Ortakent plajı genel olarak temiz, Yahşi Plajına yakın ama halk plajı kısmı dar. Etrafında birçok işletme bulunuyor.
2. SİTE PLAJLARI
Bodrum’da sitelere ait şezlongları kullanmadığınız sürece temizli ile sevilen bir plaj. Denizi biraz taşlı ama su oldukça temiz.
3. FENERBURNU SAHİLİ
Ücretsiz, sessiz ve temiz bir sahil arıyorsanı Bodrum’da bulunan Fenerburnu Sahili aradığınız yer olabilir. Kumsalı ve gün batımı manzarasıyla oldukça beğeniliyor.
4. KADIKALESİ HALK PLAJI
Plajının kumu çocuklar için uygun olan Bodrum Kadıkalesi Halk Plajında giyinme kabini var ama maalesef duş yok. Yakınlarında tesisler bulunuyor.
5. KARAİNCİR HALK PLAJI
Erken giderseniz Bodrum’un en berrak suyuna sahip halk plajında denize girebilirsiniz. Halk plajı kısmı biraz dar ama keyifli bir plaj.
6. GÜNDOĞAN BELEDİYE HALK PLAJI
Berrak ve dalgasız bir denize sahip Gündoğan Halk Plajında şezlong yok ama şemsiye bulunuyor. Tuvalet, duş ve soyunma kabini bulunuyor.
7. BODRUM KAYALIKLAR ERKEK PLAJI
Bodrum’a geldiğinizde mutlaka uğramanız gereken, adına aldanmayıp kadınlarında tercih ettiği bu güzelim plajı görmeden dönmeyin derim.
8. BODRUM YALI ÇİFTLİK HALK PLAJI
Halk Plajı o kadar güzel ki yer bulmak gerçekten zor olabiliyor. Uygun bir fiyat karşılığı şezlong kiralayabilirsiniz.
9. KUMBAHÇE SAHİLİ
Temiz denizi, söz konusu Bodrum olunca yer bulunmayan bir plaj olan Kumbahçe merkezde bulunuyor.
10. TÜRKBÜKÜ HALK PLAJI
Bodrum’un en iyi halk plajlarından birisi olan Türkbükü Plajında şezlong, duş ve tuvalet bulunmakta. Denizi oldukça temiz ve derinliği oldukça iyi.
11. KÜLDÜR HALK PLAJI
Kum ve küçük taşları olan Küldür Halk Plajında ağaç altında oturabilir ve muhteşem denizin keyfini çıkarabilirsiniz.