Bodrum’ a giderim ama plaja para vermem diyenlerden misiniz. İşte Bodrum’un en güzel halk plajları

Bodrum yaz aylarında astronomik fiyatları ve ultra lüks tatillerin yeri olarak bilinir ama Bodrum’da sevilen halk plajları da mevcut. İşte Bodrum’daki en güzel halk plajları…