Bodrum’ a giderim ama plaja para vermem diyenlerden misiniz. İşte Bodrum’un en güzel halk plajları

Bodrum yaz aylarında astronomik fiyatları ve ultra lüks tatillerin yeri olarak bilinir ama Bodrum’da sevilen halk plajları da mevcut. İşte Bodrum’daki en güzel halk plajları…

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Bodrum’ a giderim ama plaja para vermem diyenlerden misiniz. İşte Bodrum’un en güzel halk plajları 1
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Bodrum’ a giderim ama plaja para vermem diyenlerden misiniz. İşte Bodrum’un en güzel halk plajları 2

1. ORTAKENT PLAJI

Bodrum Ortakent plajı genel olarak temiz, Yahşi Plajına yakın ama halk plajı kısmı dar. Etrafında birçok işletme bulunuyor.

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Bodrum’ a giderim ama plaja para vermem diyenlerden misiniz. İşte Bodrum’un en güzel halk plajları 3

2. SİTE PLAJLARI

Bodrum’da sitelere ait şezlongları kullanmadığınız sürece temizli ile sevilen bir plaj. Denizi biraz taşlı ama su oldukça temiz.

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Bodrum’ a giderim ama plaja para vermem diyenlerden misiniz. İşte Bodrum’un en güzel halk plajları 4

3. FENERBURNU SAHİLİ

Ücretsiz, sessiz ve temiz bir sahil arıyorsanı Bodrum’da bulunan Fenerburnu Sahili aradığınız yer olabilir. Kumsalı ve gün batımı manzarasıyla oldukça beğeniliyor.

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Bodrum’ a giderim ama plaja para vermem diyenlerden misiniz. İşte Bodrum’un en güzel halk plajları 5

4. KADIKALESİ HALK PLAJI

Plajının kumu çocuklar için uygun olan Bodrum Kadıkalesi Halk Plajında giyinme kabini var ama maalesef duş yok. Yakınlarında tesisler bulunuyor.

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Bodrum’ a giderim ama plaja para vermem diyenlerden misiniz. İşte Bodrum’un en güzel halk plajları 6

5. KARAİNCİR HALK PLAJI

Erken giderseniz Bodrum’un en berrak suyuna sahip halk plajında denize girebilirsiniz. Halk plajı kısmı biraz dar ama keyifli bir plaj.

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Bodrum’ a giderim ama plaja para vermem diyenlerden misiniz. İşte Bodrum’un en güzel halk plajları 7

6. GÜNDOĞAN BELEDİYE HALK PLAJI

Berrak ve dalgasız bir denize sahip Gündoğan Halk Plajında şezlong yok ama şemsiye bulunuyor. Tuvalet, duş ve soyunma kabini bulunuyor.

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Bodrum’ a giderim ama plaja para vermem diyenlerden misiniz. İşte Bodrum’un en güzel halk plajları 8

7. BODRUM KAYALIKLAR ERKEK PLAJI

Bodrum’a geldiğinizde mutlaka uğramanız gereken, adına aldanmayıp kadınlarında tercih ettiği bu güzelim plajı görmeden dönmeyin derim.

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Bodrum’ a giderim ama plaja para vermem diyenlerden misiniz. İşte Bodrum’un en güzel halk plajları 9

8. BODRUM YALI ÇİFTLİK HALK PLAJI

Halk Plajı o kadar güzel ki yer bulmak gerçekten zor olabiliyor. Uygun bir fiyat karşılığı şezlong kiralayabilirsiniz.

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Bodrum’ a giderim ama plaja para vermem diyenlerden misiniz. İşte Bodrum’un en güzel halk plajları 10

9. KUMBAHÇE SAHİLİ

Temiz denizi, söz konusu Bodrum olunca yer bulunmayan bir plaj olan Kumbahçe merkezde bulunuyor.

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Bodrum’ a giderim ama plaja para vermem diyenlerden misiniz. İşte Bodrum’un en güzel halk plajları 11

10. TÜRKBÜKÜ HALK PLAJI

Bodrum’un en iyi halk plajlarından birisi olan Türkbükü Plajında şezlong, duş ve tuvalet bulunmakta. Denizi oldukça temiz ve derinliği oldukça iyi.

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Bodrum’ a giderim ama plaja para vermem diyenlerden misiniz. İşte Bodrum’un en güzel halk plajları 12

11. KÜLDÜR HALK PLAJI

Kum ve küçük taşları olan Küldür Halk Plajında ağaç altında oturabilir ve muhteşem denizin keyfini çıkarabilirsiniz.

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