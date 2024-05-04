THY kabin memuru başvuru şartları neler? Nasıl başvurulur? İşte detaylar...

THY kabin memuru başvuru şartları neler? Nasıl başvurulur? İşte detaylar...
Kaynak: Haber Merkezi
Türk Hava Yolları, tecrübesiz kabin memuru alımı yapacağını duyurdu. Peki THY kabin memuru alımı için başvuru şartları neler? İşte detaylar...
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THY kabin memuru başvuru şartları neler? Nasıl başvurulur? İşte detaylar... 1

Türk Hava Yolları'nın tecrübesiz kabin memuru ilanına başvurmak için bazı kriterlere sahip olmanız gerekmektedir.

Bu koşullar;

•T.C. vatandaşı olmak (Mavi kart sahibi olanlar başvuru yapabilir.)

•01/01/1982 ile 31/12/2004 tarihleri arasında doğmuş olmak

•En az lise mezunu olmak

•İyi derecede İngilizce bilmek (İkinci yabancı dil tercih nedenidir.)

•Adli Sicil Kaydı ve Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak

•Daha önce Türk Hava Yolları ve iştirakleri ile diğer iş yerlerinden fesih, devamsızlık, sağlık veya disiplinsizlik gibi nedenlerle ayrılmamış olmak

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THY kabin memuru başvuru şartları neler? Nasıl başvurulur? İşte detaylar... 2

•Kadınlar için 160-180 cm. arası, erkekler için 170-190 cm arası boya sahip olmak,

•Vücudun görünecek yerlerinde dövme, piercing ve yara/yanık/leke benzeri kalıcı iz bulunmamak,

•Kabin Memurluğu, üniforma kullanımı gerektiren bir meslek olup Türk Hava Yolları’nda Kabin Ekibi üyeleri, yürürlükte olan “Kabin Ekibi Üniforma Kullanımı ve Temsil El Kitabı” doğrultusunda görev yapmakla yükümlüdür.

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THY kabin memuru başvuru şartları neler? Nasıl başvurulur? İşte detaylar... 3

İlana başvurmak için bazı sağlık koşullarıyla uyumlu olmanız gerekmektedir.

İşte o koşullar;

•Değerlendirme süreçlerinde başarılı olan adaylardan işe başlama aşamasında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce (SHGM) yetkilendirilmiş Havacılık Tıp Merkezlerinden sağlık durumlarının uçuşa uygun olduğuna dair rapor almaları istenecek.

•Türk Hava Yolları işyeri hekimleri, “İşe Giriş Muayenesi” sırasında (SHGM yetkili Havacılık Tıp Merkezinden verilmiş uçuşa uygun olduğuna dair rapor olsa bile) Türk Hava Yolları iç prosedürleri çerçevesinde ek tetkik ve muayene yaptırılmasını isteyebilir.

•Türk Hava Yolları, belirlemiş olduğu işe giriş sağlık koşulları çerçevesinde (SHGM yetkili Havacılık Tıp Merkezi’nden verilmiş uçuşa uygun olduğuna dair rapor olsa bile) adayın işe başlatılıp başlatılmayacağına karar verme hakkına sahiptir. Aday, işe başlatılmaması halinde herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

•Adaylar, işe giriş muayenesi sırasında tıbbi özgeçmişi hakkında (ilaç kullanımı, ameliyat, doğumsal bozukluklar, kas-iskelet sistemi rahatsızlıkları, böbrek taşı, yaralanmalar vb.) doğru beyanda bulunmak zorundadırlar.

•Adayların tıbbi özgeçmişleri işe giriş muayenesi sırasında değerlendirilmekte olup tıbbi özgeçmişte gizlenen veriler tespit edilebilmektedir. Gizli veri tespiti halinde bu veriler açtırılmadan muayene işlemlerine devam edilmeyecektir.

•Adaylar işe başladıktan sonra tıbbi özgeçmişinde beyan etmediği işe alım sağlık kriterlerine uymayan hastalık tanı ve/veya bulgusu tespit edilmesi durumunda uygulanacak idari sürece dair herhangi bir hak talebinde bulunamazlar.

•Erkek adaylar için; askerlikten muaf olma nedeni, “Türk Hava Yolları Kabin Memuru Olmaya Engel Teşkil Eden Hastalıklar Listesi”nde yer alan hastalıklardan herhangi biri olan adayların başvuru süreçleri olumsuz sonuçlanacaktır.

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THY kabin memuru başvuru şartları neler? Nasıl başvurulur? İşte detaylar... 4

İzlenecek Yol

•Yukarıdaki ilan koşullarını taşıyan adayların, ilana sadece internet ortamındaki Türk Hava Yolları kariyer sitesi “kariyer.thy.com” üzerinden başvurmaları gerekmektedir.

•Yukarıdaki ilan koşullarını taşımayanların ve internet başvurusu dışında herhangi bir şekilde başvuru yapanların başvurusu kabul edilmeyecektir.

•İlan, yeterli başvuru sayısına ulaşılana kadar yayında kalacaktır.

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THY kabin memuru başvuru şartları neler? Nasıl başvurulur? İşte detaylar... 5

Kabin Memuru Adayı Değerlendirme Süreçleri

•Online İngilizce Testi
•Online Belge Kontrolü

•İngilizce Mülakatı (Yüz yüze ve/veya online video olarak uygulanabilir.)

•Online Envanter Uygulaması

•Dövme/Yara izi Kontrolü ve Boy-Kilo Ölçümü

•Kurul Mülakatı (Gerek duyulması halinde değerlendirme aşamalarında değişiklik yapılabilir.)

Dövme/Yara izi Kontrolü ve Boy-Kilo Ölçümü ile Kurul Mülakatı aşamaları, İstanbul-Florya’da bulunan Türk Hava Yolları İnsan Kaynakları Değerlendirme Merkezi’nde gerçekleştirilecektir.

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THY kabin memuru başvuru şartları neler? Nasıl başvurulur? İşte detaylar... 6

Adayların Dikkatine!

•Türk Hava Yolları’ndan herhangi bir sebeple iş sözleşmesinin feshi yoluyla ilişiği kesilen,

•Daha önceki Kabin Memuru alım süreçlerimizde;

•Boy ölçümü aşamasında elenen,

•İşe alım sürecinin herhangi bir aşamasında başvuru koşulları ile ilgili doğru beyanda bulunmadığı tespit edilen,

•Türk Hava Yolları’na ve Türk Hava Yolları çalışanına karşı sözlü ve yazılı olarak uygunsuz iletişim kurduğu tespit edilen

adaylar ilana başvuru yapamayacaklardır.

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THY kabin memuru başvuru şartları neler? Nasıl başvurulur? İşte detaylar... 7

•Adaylarla başvuru esnasında belirtilen e-posta adresleri üzerinden iletişim kurulacak. Bundan dolayı lütfen e-posta adresinizin güncel ve geçerli olduğundan emin olun.

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THY kabin memuru başvuru şartları neler? Nasıl başvurulur? İşte detaylar... 8

•Değerlendirme süreçleri olumlu sonuçlanan adaylarımızdan öncelikle sağlık raporu ve işe başlama belgeleri hazırlamaları istenecek; bunların onaylanması sonrasında ‘Kabin Memuru Adayı’ unvanıyla işe başlatılarak İstanbul-Florya’da bulunan Türk Hava Yolları Uçuş Akademisi bünyesinde yaklaşık 2 ay süren kabin memurluğu temel eğitimlerine katılmaları sağlanacaktır.

Bu eğitimi de başarıyla tamamlamalarının ardından ‘Kabin Memuru’ unvanıyla uçuş görevlerine başlamaları sağlanacaktır.

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