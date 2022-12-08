Bodrum açıklarında 37 kaçak göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 6 Aralık günü saat 23.05'te Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı.
Bölgeye ulaşan ekipler, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 37 kaçak göçmeni yakaladı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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