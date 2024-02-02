Bodrum açıklarında 54 kaçak göçmen yakalandı

Kaynak: DHA
Bodrum açıklarında 54 kaçak göçmen yakalandı
Motor arıza yaptı, Avrupa ülkelerine botla kaçmaya çalışan 54 kişi Sahil Güvenlik ekiplerince yakandı.

Sahil Güvenlik Ekipleri'nden Bodrum açıklarında operasyon. Yunan adaları üzerinden Avrupa'ya kaçmaya çalışan 54 kaçak göçmen bindikleri lastik botun motoru arıza yapınca karşılarında Sahil Güvenlik ekiplerini buldu.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na Bodrum açıklarında lastik botta kaçak göçmen olduğu bilgisi gelince, operasyon için düğmeye basıldı.
Ekipler hareket geçti, Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan 54 kaçak göçmeni yakaladı. Göçmenlerin bulunduğu botun motorunun arıza yaptığı tespit edildi. Ekipler aynı gece Bodrum açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 15 kaçak göçmeni de kurtardı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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