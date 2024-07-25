Bodrum Alanyaspor'ya gol yağdırdı

Süper Lig'in yeni takımı Sipay Bodrum FK, yeni sezon öncesi Alanyaspor ile oynadığı hazırlık maçını farklı kazandı.
Düzce'deki Yaylası Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'ndeki maçta Sipay Bodrum FK, Alanyaspor'u 5-2 yendi.
Maçın ilk yarısı Sipay Bodrum FK'de 29. ve 40. dakikalarda Üzeyir Ergün, Alanyaspor'da ise 22. dakikada Furkan Bayır, 35. dakikada Yusuf Özdemir'in golleriyle 2-2 bitti.
Sipay Bodrum FK, ikinci yarıya hızlı başladı ve rakibine karşı üstünlük kurdu.
48. dakikada Brazao, 68. dakikada Haqi Osman ve 74. dakikada Gökdeniz Bayrakdar'ın golleriyle de sahadan 5-2 galip ayrıldı.