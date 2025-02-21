Bodrum FK çıkışını sürdürüyor!

Bodrum FK Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Hatayspor'u 1-0 mağlup etti ve ligde üst üste 2. galibiyetini aldı. Jose Morais, Bodrumspor'un başına geçtikten sonra takım 3 maçtır gol yemezken; 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlikle 7 puan topladı.
MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR
9. dakikada Ajeti'nin pasıyla buluşan Puşcaş'ın şutunda kaleci Bekaj topu kornere çeldi.
12. dakikada ceza sahası sol çaprazdan Fernandes'in şutunda top yandan dışarı çıktı.
41. dakikada Taylan’ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Puşcaş topu meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
74. dakikada Seferi'nin pasında Taylan'ın ceza sahası dışından gelişine vuruşunda top kalenin üstünden auta çıktı.
81. dakikada sağ kanattan Bamgboye'nin ortasında kaleci Sousa topu uzaklaştırdı.
BODRUM FK 1 HATAYSPOR 0
Hakemler: Ali Şansalan, Furkan Ürün, Ali Can Alp
Bodrum FK: Diogo Sousa, Celustka, Arlind Ajeti, Ali Aytemur, Cenk Şen, Ahmet Aslan (Dimitrov dk. 71), Taylan Antalyalı, Seferi (Üzeyir Ergün dk. 90), Freddy (Herelle dk. 90), Okita (Enis dk. 70), Puşcaş (Gökdeniz Bayrakdar dk. 85)
Yedekler: Kerem Joseph Ersunar, Erkan Değişmez, Brazao, Celal Dumanlı, Ege Bilsel
Teknik Direktör: Jose Morais
Hatayspor: Bekaj, Selimcan Temel (Boutobba dk. 59), Cengiz Demir, Calvo, Cemali Sertel, Massanga, Abdulkadir Parmak, Bamgboye, Görkem Sağlam (Okoronkwo dk. 79), Fernandes, Strandberg
Yedekler: Demir Sarıcalı, Emir Dadük, Baran Sarka, Ali Yıldız, Deniz Aksoy, Yiğit Ali Buz,
Teknik Direktör: Murat Şahin
Gol: Puşcaş (dk. 41) (Bodrum FK)
Sarı kartlar: Selimcan, Funsho Bamgboye (Atakaş Hatayspor), Ali Aytemur (Bodrum FK)