Bodrum FK galibiyet hasretine Sivasspor karşısında son verdi

Kaynak: İHA
Bodrum FK galibiyet hasretine Sivasspor karşısında son verdi

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Bodrum FK, sahasında karşılaştığı Sivasspor'u 2-0 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Bodrum FK, sahasında karşılaştığı Sivasspor'u 2-0 mağlup etti.

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MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

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47. dakikada sol kanattan Dimitrov'un ortasında ön direkte Seferi'nin vuruşunda kaleci Ali Şaşal topu çeldi.

49. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Dimitrov'un pasında kale önünde Seferi, topu ağlara yolladı. 1-0

71. dakikada ceza sahası içinde Radakovic'in Gökdeniz'e yaptığı faul sonrası hakem VAR'da pozisyonu izledikten sonra penaltı noktasını gösterdi. Radakovic de kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

76. dakikada beyaz noktanın başına geçen Dimitrov topu filelerle buluşturdu. 2-0

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MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

8. dakikada rakip yarı alanda topla buluşan Charisis'in ortasında kaleci Sousa, meşin yuvarlağı kontrol etti.
19. dakikada sağ kanattan Gökdeniz’in yerden pasında ceza sahası içinde Üzeyir’in vuruşunda kaleci Ali Şaşal topa hakim oldu.

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