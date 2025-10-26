Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Sipay Bodrum FK, sahasında Alagöz Holding Iğdır FK’yı konuk etti.
İlk yarısı golsüz tamamlanan mücadelede, eşitlik 51. dakikada bozuldu. Ceza sahasında topla buluşan Brazao’nun sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0
59. dakikadaki Bordum FK hücumunda Fredy, kaleci Sinan Bolat'la karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu aşırtarak kaleye gönderdi ancak Güray Vural çizgi üzerinden topu çıkardı.
Ev sahibi takım, 79. dakikada farkı ikiye çıkardı. Ceza sahasında topu önünde bulan Ali Habeşoğlu’nun düzgün vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-0
Maçı 2-0 kazanan Bodrum FK puanının 24'e yükseltti ve haftayı lider tamamladı. Iğdır FK ise 18 puanda kaldı.