Bodrum FK'de isyan ettiren karar

Kaynak: Haber Merkezi / DHA
Bodrum FK'de isyan ettiren karar

Bodrum FK'de Gaziantep FK maçı fiyatları açıklanırken taraftarlar tepki gösterdi.

Süper Lig'deki ilk yılını geçiren Bodrum Futbol Kulübü'nün taraftarıyla buluşacağı Konyaspor maçının bilet fiyatları açıklandı.

Ligde Gaziantep FK'yla evinde oynadığı açılış maçında geçen sezondan sarkan cezası nedeniyle taraftarından yoksun olan yeşil-beyazlı kulüp, Bodrum İlçe Stadı'nda cumartesi günü saat 21.45'te başlayacak

BİLET FİYATLARI BELLİ OLDU

Konyaspor karşılaşmasının bilet fiyatlarını 1'inci kategori 2 bin, 2'nci kategori 1000, 3'üncü kategori ve 4'üncü kategori 500, misafir tribün 650 TL olarak belirledi.

FİYATLAR TEPKİ ÇEKTİ

Bilet fiyatlarını yüksek bulan bazı taraftarlar sosyal medya hesaplarından yaptıkları yorumlarda bu duruma isyan etti.

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