Bodrum-Kaş arası için fırtına uyarısı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, Muğla’nın Bodrum ve Antalya’nın Kaş ilçesi arasında denizlerde kısa süreli fırtına uyarısı yapıldı.

Yapılan uyarıda, “Yapılan son değerlendirmelere göre Bodrum-Kaş arasında rüzgarın; yarın (01.03.2024 Cuma) öğle saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-74 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir." denildi.

Fırtınanın, aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenirken, başta balıkçılar ve denizciler olmak üzere meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.