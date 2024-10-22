Bodrum-Kaş arasında fırtına uyarısı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bodrum-Kaş arasında fırtına uyarısı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan uyarıda, Muğla'nın Bodrum ilçesi ile Antalya Kaş arasında kalan denizlerde fırtına uyarısı yapıldı.

Yapılan uyarıda, "Yapılan son değerlendirmelere göre; denizlerimizde Bodrum-Kaş arasında rüzgarın, Salı günü (22.10.2024) gece saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın aynı gün (22.10.2024) öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Fırtınayla birlikte başta balıkçılarımız ve denizcilerimiz olmak üzere meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Bodrum-Kaş arasında fırtına uyarısı

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