Bodrum’da 100 kaçak yakalandı

Bodrum açıklarında bir yelkenli teknede kaçakların bulunduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik Botları (TCSG-901, KB-110) bölgeye yönlendirildi.

İtalya rotasında ilerleyen yelkenli tekne durdurularak, içinde bulunan 45 kaçak, 32 çocuk ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Bodrum açıklarında gerçekleşen bir diğer olayda ise, lastik botta kaçakların bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-901), hareket halindeki lastik botu durdurarak 17 kaçak ve 6 çocuğu yakaladı.

Karaya çıkarılan toplam 100 kaçak, Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edilirken, gözaltına alınan 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi hakkında adli işlemler başlatıldı.