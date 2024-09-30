Bodrum’da 100 kaçak yakalandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bodrum’da 100 kaçak yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 100 kaçak yakalandı, 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi gözaltına alındı.

Bodrum açıklarında bir yelkenli teknede kaçakların bulunduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik Botları (TCSG-901, KB-110) bölgeye yönlendirildi.

İtalya rotasında ilerleyen yelkenli tekne durdurularak, içinde bulunan 45 kaçak, 32 çocuk ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Bodrum açıklarında gerçekleşen bir diğer olayda ise, lastik botta kaçakların bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-901), hareket halindeki lastik botu durdurarak 17 kaçak ve 6 çocuğu yakaladı.

Karaya çıkarılan toplam 100 kaçak, Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edilirken, gözaltına alınan 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi hakkında adli işlemler başlatıldı.

Bodrum’da 100 kaçak yakalandı

Bodrum’da 100 kaçak yakalandı

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