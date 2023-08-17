Bodrum’da 17 market çalışanı yemekten zehirlendi

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir zincir marketin 3 ayrı şubesinin 17 çalışanı, anlaşmalı oldukları yemek firmasının dağıttığı öğle yemeğinden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye başvurdu.

Bodrum’da 17 market çalışanı yemekten zehirlendi

Bodrum’da bir zincir marketin Konacık, Türkbükü ve Turgutreis mahallelerindeki şubelerine dün öğle saatlerinde anlaşmalı oldukları firmadan yemek geldi. Kıymalı makarna, dolma, yoğurt ve şehriye çorbasından oluşan yemekten yiyen 3 şubenin toplam 17 çalışanında mide bulantısı, kusma ve baş dönmesi şikayetleri görülmeye başlandı. Çalışanlar gıda zehirlenmesi şüphesiyle kendi imkanlarıyla hastaneye gitmeye çalışırken, içlerinden biri fenalaştı. Bu kişi çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılırken, 16 kişi ise kendi imkanlarıyla gitti.

EKİPLER GIDA FİRMASINI DENETLEDİ

Bodrum İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından saha kontrolü yaptı. Yemek firmasının üretim merkezinin bulunduğu Milas ilçesinde ise Milas İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından denetim yapıldı. Denetimde, gıdalardan alınan numuneler, incelenmek üzere laboratuvara gönderildi. 17 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

'HALK SAĞLIĞINI RİSKE ATAN HİÇBİR İŞLETMENİN GÖZÜNÜN YAŞINA BAKMAYIZ'

İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, il genelinde tüketicilerin gıda güvenilirliği ihlali ile ilgili her tür ihbar ve şikayetlerini ALO 174 Gıda Hattı’na yapabileceklerini belirterek, “Çağrı merkezimiz tarafından aldığımız tüm ihbarlara mesai mefhumu gözetmeden müdahale ediyoruz. Vatandaşlarımız, bu ihbarların gıda kontrol mekanizmasına çok önemli katkı sağladığını lütfen aklından çıkarmasın. Biz, halk sağlığını riske atan hiçbir işletmenin gözünün yaşına bakmayız, gerekli işlemleri derhal başlatırız. Vatandaşlarımız da tükettikleri gıdaların son tüketim tarihine, gıdaya has olmayan kötü tat, aroma ve kokuya ve gıda satışına uygun olmayan koşullara lütfen hassasiyet göstersin ve ekiplerimizi bilgilendirsin. Gerekeni yaparız" diye konuştu.

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