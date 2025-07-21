Bodrum’da 27 kaçak göçmen yakalandı

Kaynak: İHA
Bodrum’da 27 kaçak göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Sahil Güvenlik ekiplerince 27 düzensiz göçmen yakalandı.

Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-302) tarafından hareketli fiber karinalı lastik bot durduruldu. Bot içerisindeki 9'u çocuk 27 kaçak göçmen yakalanırken bottaki 1 kişi göçmen kaçakçılığı yaptığı suçlamasıyla gözaltına alındı.

İlçedeki diğer göçmen olayında ise Sahil Güvenlik Botu (TCSG-3) tarafından tespit edilen hareketli fiber karinalı lastik bot içerisindeki 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilirken gözaltına alınan 2 şüpheliyle ilgili adli işlemlere başlandı.

Bodrum’da 27 kaçak göçmen yakalandı

Bodrum’da 27 kaçak göçmen yakalandı

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