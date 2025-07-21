Bodrum’da 27 kaçak göçmen yakalandı

Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-302) tarafından hareketli fiber karinalı lastik bot durduruldu. Bot içerisindeki 9'u çocuk 27 kaçak göçmen yakalanırken bottaki 1 kişi göçmen kaçakçılığı yaptığı suçlamasıyla gözaltına alındı.

İlçedeki diğer göçmen olayında ise Sahil Güvenlik Botu (TCSG-3) tarafından tespit edilen hareketli fiber karinalı lastik bot içerisindeki 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilirken gözaltına alınan 2 şüpheliyle ilgili adli işlemlere başlandı.