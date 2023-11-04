Bodrum'da 3 köpek zehirlenerek öldürüldü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 3 köpek, zehirlenerek öldürüldü. 1 köpeğin ise tedavi altına alındığı ifade edildi.

KAYNAK: DHA
Bodrum'da 3 köpek zehirlenerek öldürüldü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Bitez Limanı civarında yaşayan 3 köpek önceki gün hareketsiz bulundu.

Ağızlarından köpükler gelen köpeklerin 2'si yaşamını yitirdi. Aynı bölgede dün bir köpek daha zehirlenmiş bulundu. Veterinere götürülen köpek, kurtarılamadı.

kopek1.jpg

ZEHİRLİ YEMEK ARAŞTIRMASI

Zabıta ve Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından bölgede zehirli veya şüpheli yiyecek olup olmadığının araştırması yapıldı.

Zehirli olabileceği düşünülen yiyecekler tutanakla alındı ve daha sonra bölgede yıkama yapıldı.

kopek2.jpg

Öne Çıkanlar
Bihter filmi konusu nedir? Bihter fragmanı yayınlandı mı?
Bihter filmi konusu nedir? Bihter fragmanı yayınlandı mı?
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 3 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 3 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
MasterChef All Star 139. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 139. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
POS tefecilerini anında yakalayan bankacılık sistemi Polatgilleri nasıl yakalayamadı?
POS tefecilerini anında yakalayan bankacılık sistemi Polatgilleri nasıl yakalayamadı?
MasterChef All Star 138. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 138. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Tolga Şardan tutuklansa da dünya Eppur si Muove... Eppur si Muove ne demektir? Orhan Can yazdı
Tolga Şardan tutuklansa da dünya Eppur si Muove... Eppur si Muove ne demektir? Orhan Can yazdı
Son Haberler
Galatasaray Fenerbahçe derbisinde tribünde ilginç detay Spor
Galatasaray Fenerbahçe derbisinde tribünde ilginç detay
Aile 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aile yeni bölüm ne zaman? Magazin
Aile 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aile yeni bölüm ne zaman?
Kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu Gündem
Kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu
Liglerin yayıncısı değişti. Eski yayıncı parayı ödemeden kaçtı Spor
Liglerin yayıncısı değişti. Eski yayıncı parayı ödemeden kaçtı
Arka Sokaklar 648. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman? Magazin
Arka Sokaklar 648. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman?
Berber fiyatları uçtu. Bu yıl 4.kez zamlandı Gündem
Berber fiyatları uçtu. Bu yıl 4.kez zamlandı
Binlerce komandodan 100. yıl tırmanışı Gündem
Binlerce komandodan 100. yıl tırmanışı