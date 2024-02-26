Bodrum'da 79 düzensiz göçmen yakalandı

Bodrum açıklarında ayrı zamanlarda 4 ayrı lastik botun olduğu ihbarını alan Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri, belirtilen bölgelere intikal etti.
İllegal yollarla Yunan adalarına geçmeye çalışan göçmenlerin bindiği hareketli lastik botlar durdurularak 10’u çocuk toplam 79 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler arasında bulunan 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi şahıs da ekipler tarafından gözaltına alındı.
Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin bitmesinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne sevk edilirken gözaltına alınan şüpheli ile ilgili adli işlemlere başlandı.