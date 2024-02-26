Bodrum'da 79 düzensiz göçmen yakalandı

Kaynak: İHA
Bodrum'da 79 düzensiz göçmen yakalandı
Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında 79 düzensiz göçmen yakalandı. 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi ise gözaltına alındı.

Bodrum açıklarında ayrı zamanlarda 4 ayrı lastik botun olduğu ihbarını alan Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri, belirtilen bölgelere intikal etti.

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İllegal yollarla Yunan adalarına geçmeye çalışan göçmenlerin bindiği hareketli lastik botlar durdurularak 10’u çocuk toplam 79 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler arasında bulunan 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi şahıs da ekipler tarafından gözaltına alındı.

Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin bitmesinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne sevk edilirken gözaltına alınan şüpheli ile ilgili adli işlemlere başlandı.

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