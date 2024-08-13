Bodrum'da darp edilen doktor: 'Mesleğimi bırakıyorum'

Dr. Mustafa Hürkal Tezvar, geçirdiği saldırının ardından 15 günlük bir iyileşme sürecinin sonunda hastaneden ayrıldı. Bodrum Ortakent'teki bir aile sağlığı merkezinde gerçekleşen talihsiz olayda, hasta yakınlarının saldırısına uğrayan Tezvar, olay yerindeki ilk yardım müdahalesinin hemen ardından Acıbadem Hastanesi'ne sevk edildi.

Acıbadem Hastanesi doktorlarının özverili çabaları sonucu sağlığına kavuşan deneyimli doktor, yaşanan bu üzücü deneyimden sonra tıp mesleğini bırakma kararı aldığını duyurdu. Kırk yıl süren hekimlik kariyerine veda edeceğini belirten Tezvar, "Böyle bir olayla ilk kez karşılaşıyorum" şeklinde ifade etti.

Doktor Mustafa Hürkal Tezvar, hastaneden taburcu olduktan sonra gazetecilere yaşadıklarını anlatarak şunları söyledi:

"Koridorda sorumlu olmadığım misafir hastanın ateşli olduğu söylendi. Ateşine bakması için hemşire hanıma rica ettim. Ateşi 37 derece çıktı. Hastanın yakınlarına ilaç kullanıp kullanmadıklarını sordum, kullandıklarını söylediler. Eve gitmenin ve istirahat etmenin daha doğru olacağını belirttim. Ancak tatmin olmadılar. O sırada içeride randevulu hastam bekliyordu. Israrcı olan hanımefendiye, hemşireden daha detaylı bilgi alabileceklerini söyledim. Bir anda erkek hasta yakını hışımla içeri daldı.

Telefonunu göstererek, eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı aramakla tehdit etti. Masamda otururken, kolumdan tutup dışarı sürüklemeye çalıştı ve 'Bakacaksın ulan!' dedi. Tam o anda, içerideki başka bir hastam müdahale etmeye çalıştı. Arbede sırasında bilincimi kaybettim ve yere yığıldım. Nefes alamadım. Bu olay, 40 yıllık meslek hayatımda yaşadığım en kötü deneyim oldu. Hekimliği bırakıyorum ve emekli oluyorum."

Bodrum'da gerçekleşen şiddet vakasında, Engin Seymen isimli şahıs tutuklanma kararı alırken, kardeşi Ö.S.A. ise adli kontrol koşulu ile serbest bırakıldı. Bodrum Barosu Temsilcisi Onursal Özbek, yaşanan bu tür olayların ciddi cezalarla karşılanması gerektiğini belirterek, bölgedeki güvenlik sorunlarına işaret etti.