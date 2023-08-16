Bodrum'da deniz dibi temizliği yapıldı 1417 kilogram atık çıkarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde dalgıçlarca yapılan deniz dibi temizliği çalışmalarında 1417 kilogram atık çıkarıldı.

KAYNAK: AA
Bodrum'da deniz dibi temizliği yapıldı 1417 kilogram atık çıkarıldı

Bodrum Belediyesince "Denize en çok mavi yakışır" sloganıyla düzenlenen deniz dibi temizliği etkinliği, Turgutreis Günbatımı Plajı'nda devam etti.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın da katıldığı etkinlikte, özel bir okulun anaokulu öğrencileri ve Mis Gibi Bir Bodrum gönüllüleri de plajda temizlik gerçekleştirdi. Bodrum Belediyesinin gönüllü dalgıçlarından oluşan ekip plastik, metal, cam, otomobil lastiği ve diğer atıklar olmak üzere iki saatte 204 kilogram atık topladı.

Toplanan atıklar, Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne nakledildi.

19 Temmuz'da başlatılan temizlik kampanyasında Türkbükü, Gündoğan, Yalıkavak, Gümüşlük, Küçükbük, Turgutreis mahallelerinde çalışmalar gerçekleştirilirken 6 mahallede toplam 1417 kilogram atığın toplanarak 1. Sınıf Atık Getirme Merkezine gönderildiği bildirildi. Temizlik çalışmalarında sandalye, olta, güneş gözlüğü, çapa, otomobil lastikleri, telefon gibi dikkat çeken atıklar da toplandı.

Başkan Aras, atıkların denizde yok olma süreleri hakkında çocuklara bilgi verdi.

Denizden çıkan atıkların sadece deniz kenarından veya teknelerden atılmadığını, dere yataklarına atılan atıkların da yağmurlar sonrası denize ulaştığını belirten Aras, dere yataklarının korunması ve gelişi güzel atık atılmaması gerektiğini vurguladı.

Öne Çıkanlar
AKP’nin taşeronlaştırdığı ASM sistemi arapsaçına döndü: Doktorlar taşeron, sağlıkçılar grup elemanı oldu
AKP’nin taşeronlaştırdığı ASM sistemi arapsaçına döndü: Doktorlar taşeron, sağlıkçılar grup elemanı oldu
E-devlet'ten TC kimlik numarası herkese nasıl gizlenir
E-devlet'ten TC kimlik numarası herkese nasıl gizlenir
Şener Üşümezsoy bu defa İstanbul depreminin nerede olacağını açıkladı
Şener Üşümezsoy bu defa İstanbul depreminin nerede olacağını açıkladı
Litresini 35 liraya satıyorlar. Almanlara rakip oldular
Litresini 35 liraya satıyorlar. Almanlara rakip oldular
Devlet okulları ve devlet hastaneleri parasızmış
Devlet okulları ve devlet hastaneleri parasızmış
KYK burs başvurusu nasıl yapılır? 2023 KYK burs/ kredi başvuruları ne zaman?
KYK burs başvurusu nasıl yapılır? 2023 KYK burs/ kredi başvuruları ne zaman?
Son Haberler
Denizde boğulan teknik direktör Sakıp Özberk'e son görev. Gözyaşları sel oldu Spor
Denizde boğulan teknik direktör Sakıp Özberk'e son görev. Gözyaşları sel oldu
Sivilce lekelerini geçiren şifalı bitkiler ortaya çıktı Şifalı Bitkiler
Sivilce lekelerini geçiren şifalı bitkiler ortaya çıktı
Azerbaycan, ülkeye girmeye çalışan Ermeni grubu durdurdu Dünya
Azerbaycan, ülkeye girmeye çalışan Ermeni grubu durdurdu
Bursa'da trafik kazası: Yaşlı çift hayatını kaybetti Güncel
Bursa'da trafik kazası: Yaşlı çift hayatını kaybetti
Baygın haldeki kızını hastaneye getirdi, doktor bulamadı Güncel
Baygın haldeki kızını hastaneye getirdi, doktor bulamadı
Yangın çıkan biçerdöverde yangın Güncel
Yangın çıkan biçerdöverde yangın