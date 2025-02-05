Bodrum’da deniz ulaşımına fırtına engeli! Seferler iptal edildi

Kaynak: İHA
Bodrum’da deniz ulaşımına fırtına engeli! Seferler iptal edildi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kuzeyli yönlerden etkili olan fırtına nedeniyle feribot seferleri iptal edildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kuzeyli yönlerden etkili olan fırtına nedeniyle günlük hayat olumsuz etkilendi, feribot seferleri yapılamadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bodrum ile Antalya'nın Kaş ilçesi arası için fırtına uyarısında bulundu. Bodrum'da beklenen fırtına sabah saatlerinde başladı. Kuzey yönden sert esen rüzgarlar, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Bodrum ile Yunanistan'ın İstanköy Adası arasında yapılması planlanan feribot seferleri, hava muhalefeti nedeniyle yapılamadı. Balıkçılara "denize açılmayın" uyarısında bulunuldu.

İlçede fırtına ve rüzgar 2 gün boyunca devam edecek.

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