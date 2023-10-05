Bodrum'da dev kruvaziyer, Türk bayrağı şeklinde aydınlatıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Bahamalar bayraklı "Resilient Lady" isimli 277 metrelik dev kruvaziyerin dış cephesi, limandan ayrılığı esnada Türk bayrağı şeklinde ışıklandırıldı.

KAYNAK: AA
Bodrum'da dev kruvaziyer, Türk bayrağı şeklinde aydınlatıldı

Sabah saatlerinde Rodos Limanı'ndan ilçeye gelen ve akşam saatlerinde Bodrum Cruise Port Limanı'ndan çıkış hazırlığı yapan geminin dış cephesinde, gemide yer alan aydınlatma ışıkları kullanılarak, Türk bayrağı simgesi oluşturuldu.

İlçenin birçok noktasından görülen gemi, vatandaşların ilgisiyle karşılaştı. Bazı vatandaşlar sahile gelerek o anları fotoğraflarken, bazıları da sosyal medya hesaplarından paylaştı.

ABD ve İngiltere uyruklu 2063 yolcu ile 1131 personelin bulunduğu kruvaziyer, daha sonra Mikonos Limanı'na gitmek üzere hareket etti.

Bodrum'da dev kruvaziyer, Türk bayrağı şeklinde aydınlatıldı - Resim: 3

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