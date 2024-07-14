Bodrum'da Jet ski ile kaçmaya çalışan sığınmacılar yakalandı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik ekipleri 39'u lastik botta, 3'ü jet ski üzerinde olmak üzere toplam 42 kaçak göçmeni yakaladı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 12 Temmuz saat 01.10'da Bodrum açıklarında kaçak göçmenlerin bulunduğu bilgisini aldı. Hemen harekete geçen ekipler, lastik botta bulunan 19'u çocuk 39 kaçak göçmeni yakaladı. Aynı tarihte saat 20.25'te ise jet ski ile Yunan adalarına geçmeye çalışan 3 kaçak göçmeni daha tespit ederek yakaladı. Kıyıya çıkarılan tüm kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.