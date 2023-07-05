Bodrum'da nostalji rüzgarı esti

Emel Sayın,Nükhet Duru ve Cenk Eren, bayramın son günü “Neşe’i Muhabbet” konseptiyle Bodrum Günay Restaurant’ta nostalji rüzgârı estirdi. Usta sanatçılar birlikte “Çile Bülbülüm”, “Yürü Dilber”, “Mavi Boncuk” gibi unutulmaz şarkıları seslendirdi.

Gecede geçmişe dair anılarını da anlatan Emel Sayın “Çok şey yaşadık, çok güzel şeyler yaşadık. Sizin daha yaşınız genç, aslında bende daha gencim, bir nesil daha yetiştireceğim. En az bir otuz yıl daha beni çekeceksiniz” diyerek sevenlerini kahkahaya boğdu.