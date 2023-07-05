Bodrum'da nostalji rüzgarı esti

Cenk Eren, Nükhet Duru ve Emel Sayın “Neşe’i Muhabbet” konseptiyle önceki akşam Bodrum Yalıkavak’taki Günay Restorant’ta birlikte sahne aldı. Üçlü söyledikleri şarkılarla konuklarını nostaljik bir yolculuğa çıkardı.

Bodrum'da nostalji rüzgarı esti

Emel Sayın,Nükhet Duru ve Cenk Eren, bayramın son günü “Neşe’i Muhabbet” konseptiyle Bodrum Günay Restaurant’ta nostalji rüzgârı estirdi. Usta sanatçılar birlikte “Çile Bülbülüm”, “Yürü Dilber”, “Mavi Boncuk” gibi unutulmaz şarkıları seslendirdi.

ekran-goruntusu-2023-07-05-131026.png

Gecede geçmişe dair anılarını da anlatan Emel Sayın “Çok şey yaşadık, çok güzel şeyler yaşadık. Sizin daha yaşınız genç, aslında bende daha gencim, bir nesil daha yetiştireceğim. En az bir otuz yıl daha beni çekeceksiniz” diyerek sevenlerini kahkahaya boğdu.

Öne Çıkanlar
Memur ve emekli zam oranı belli oldu mu? Memur ve emekli zammı ne kadar olacak?
Memur ve emekli zam oranı belli oldu mu? Memur ve emekli zammı ne kadar olacak?
Refah payı nedir? Refah payı nasıl hesaplanır?
Refah payı nedir? Refah payı nasıl hesaplanır?
Antalya’nın deprem için en tehlikeli 3 bölgesi belli oldu
Antalya’nın deprem için en tehlikeli 3 bölgesi belli oldu
Ardıç çayı zayıflatır mı? Ardıç çayı nasıl yapılır?
Ardıç çayı zayıflatır mı? Ardıç çayı nasıl yapılır?
CHP Genel Başkanlığı için kolları sıvayan İmamoğlu'nun ilk icraatı ortaya çıktı
CHP Genel Başkanlığı için kolları sıvayan İmamoğlu'nun ilk icraatı ortaya çıktı
Kemal Sunal kimdir? Kemal Sunal neden ne zaman öldü?
Kemal Sunal kimdir? Kemal Sunal neden ne zaman öldü?
Son Haberler
Reza Zarrab'ın eski sevgilisi Azerbaycanlı şarkıcı Günel 'den Ebru Gündeş'e olay suçlama Magazin
Reza Zarrab'ın eski sevgilisi Azerbaycanlı şarkıcı Günel 'den Ebru Gündeş'e olay suçlama
Kara Kuvvetlerine ilk 'Derman' teslim edildi Güncel
Kara Kuvvetlerine ilk 'Derman' teslim edildi
Burası Çeşme. Türk’ten çok Suriyeli var Güncel
Burası Çeşme. Türk’ten çok Suriyeli var
Edin Dzeko Samandıra'yı ayağa kaldırdı Spor
Edin Dzeko Samandıra'yı ayağa kaldırdı
Yola atlayan kadın trafiği birbirine kattı. Sürücüler zor anlar yaşadı Güncel
Yola atlayan kadın trafiği birbirine kattı. Sürücüler zor anlar yaşadı
Formula 1'de takım kavgası. Perez ile Verstappen arasında neler yaşandığı ortaya çıktı Spor
Formula 1'de takım kavgası. Perez ile Verstappen arasında neler yaşandığı ortaya çıktı
Çabuk yorulma hangi hastalığı getirir Sağlık
Çabuk yorulma hangi hastalığı getirir