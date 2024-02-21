Bodrum’da şantiyede 3 konteyner yandı

Yangın sırasında konteynerlerde kimse yoktu. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü. Polis soruşturma başlattı.

Yangın, dün öğleden sonra Çiftlik Mahallesi, Atıcı Caddesi’ndeki bir şantiyede meydana geldi. Elektrik kontağından kaynaklandığı iddia edilen yangın, işçilerin kaldığı bir konteynerden diğer ikisine sıçradı. Yangını görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri geldi.

İtfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangın tamamen söndürüldü. Yangında 3 konteyner kullanılamaz hale geldi. Konteynerlerde kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.

Polis ekipleri, yangının çıkış nedenini araştırıyor.