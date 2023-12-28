Bodrum’da su kirliliği tehlikesi

Milas Geyik Barajı’nın inşaati 1998 yılında bitmişti ve Muğla’nın Bodrum ilçesinde içme ve kullanma suyunun büyük bir kısmını tek başına karşılıyordu. İnşaatının bittiği günden bu yana ilk defa su seviyesi en düşük seviyesine inince 12 Ekim 2023 tarihinde kapatıldı. Fakat son aylardaki yağışlar sebebiyle su seviyesi yeniden yükselmeye başladı.

BirGün'ün haberine göre, Yağışlarla yüzde 38 doluluk oranına ulaşan barajdan hala su akışı sağlanmıyor çünkü su oranının en dip seviyeyi görmesi nedeniyle tabanda bulunan çöpler, suyun yükselmesiyle birlikte üste çıktı. Barajdan su akışının sağlanabilmesi için, sudaki çöp ve pisliğin temizlenmesi gerektiği iletildi.

“BARAJ GÖLÜ İÇİNDEKİ SU, İÇME SUYU KALİTESİ STANDARTLARINDAN OLDUKÇA UZAK”

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde Öğretim Üyesi Dr. Ceyhun Özçelik, barajda bulunan suyun bu şekilde içme ve kullanma suyu olarak verilmesinin mümkün olmadığını vurguladı ve şu açıklamayı yaptı:

“Bodrum’a içme suyu sağlayan kaynakların en önemlisi olan Geyik Barajındayız. Geyik Barajı yaklaşık 40 milyon m3’lük bir hacme sahip. Geçtiğimiz aylarda kuraklık nedeniyle baraj gölü tamamen kurumuştu. Düşen yağışlar ile beraber su seviyesi şu an için yüzde 38’lere erişmiş durumda. Ancak su seviyesinin artmış olmasına rağmen Bodrum’a su temini halen gerçekleştirilmiyor. Düşen yağışlar ile baraj gölündeki rüsubatların ve kirleticilerin göl yüzeyini doldurmuş olması nedeniyle şu an için baraj gölü içerisindeki su kalitesi içme suyu kalitesi standartlarından oldukça uzak.”

Baraj suyunun üstünün balçıkla kaplı olduğunu söyleyen Özçelik, “Temizlik çalışmalarının tamamlanması sonrası umarım Bodrum’a içme suyu temini bu barajdan da gerçekleştirilebilecek. “ dedi.

Ayrıca Dr. Ceyhun Özçelik, yalnızca Milas Geyik Barajı’nın değil, Mumcular Barajı, Akgedik Barajı ve yeraltı su kaynaklarının da değerlendirilmesi gerektiğini iletti ve “Önümüzdeki dönem yaz aylarında meydana gelmesi muhtemel kuraklık etkileri ile başa çıkılması için su kaynakları yönetiminin gerçekleştirilmesi gerekiyor." açıklamasında bulundu.