Bodrum’da tekne kazası! Kaptan yardım talebinde bulundu

Kaynak: İHA
Bodrum’da tekne kazası! Kaptan yardım talebinde bulundu

Bodrum’da günlük tur teknesinde görevli personel, pasarellanın kırılması ile dengesini kaybederek tekne içine düşme sonucu yaralandı. Yaşanan olay üzerine tekne kaptanı, yardım talebinde bulundu.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde günlük gezi teknesinde düşerek yaralanan tekne personeli, Bodrum Deniz Kurtarma Derneği ekipleri tarafından deniz ambulansı ile tahliye edildi.

Edinilen bilgiye göre önceki gün öğle saatlerinde, Orak Adası yakınlarında demirde bulunan günlük tur teknesinde görevli personel, pasarellanın kırılması ile dengesini kaybederek tekne içine düşme sonucu yaralandı. Yaşanan olay üzerine tekne kaptanı, Bodrum Deniz Kurtarma Derneği Acil Yardım Hattı'nı arayarak yardım talebinde bulundu. Deniz Kurtarma Derneği ekibinin zamanında bölgeye ulaşarak, deniz ambulansında gerçekleştirdiği tıbbi destek sayesinde yaralı personel, Milta Bodrum Marina'ya getirildi. Buradan hazır bekleyen 112 Acil Sağlık ekibine teslim edilen yaralı Bodrum'daki hastanede tedavi altına alındı.

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