Bodrum’da temizlikte yeni dönem: Elektrikli araçlar yollarda!

Bodrum Belediyesi, filosuna eklediği yüzde yüz elektrikli yeni nesil yol süpürme araçlarını tanıttı. Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün Bodrum Belediye Meydanı’nda düzenlediği etkinlikte, çevre dostu beş adet elektrikli yol süpürme aracı, Başkan Tamer Mandalinci tarafından ilk kez denendi.

Etkinliğe Başkan Mandalinci’nin yanı sıra CHP Bodrum İlçe Başkanı Tuna Işın, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, birim müdürleri ve ilgili belediye personeli katıldı.

DAHA KAPSAMLI TEMİZLİK YAPABİLECEK

Kullanımı pratik, tasarruflu, sessiz ve yüksek emiş gücüne sahip yeni nesil yol temizleme makineleri; şehir içi, sanayi alanları, kaldırımlar, dar sokaklar, kalabalık bölgeler, süpermarketler, alışveriş merkezleri, hastaneler, depolar, iç ve dış mekanlar, fabrikalar, küçük işletmeler, bahçeler ve istasyonlar gibi pek çok alanda etkin şekilde kullanılabilecek. Böylece, geleneksel yol süpürme araçlarının ulaşamadığı bölgelerde de kapsamlı temizlik sağlanacak.

"Ekipmanlar için arkadaşlarımız gerekli eğitimleri aldı"

Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, "Bodrum Belediyesi olarak Temizlik İşleri Müdürlüğümüze yeni katmış olduğumuz beş adet vakumlu yeni nesil süpürme araçlarının tanıtımı için buradayız. Tamamen elektrikli sistemle ve Avrupa standartlarında üretilen araçlar, sokaklarımızda hizmet verecek ekipmanlarımız olacak. Ekipmanlar için arkadaşlarımız gerekli eğitimleri aldılar. Sekiz saatlik şarj ve kullanım süresi var.

Hem daha az sesli hem de sokak aralarını, caddeleri aralarını ve şehir içindeki sirkülasyonun yoğun olduğu bölgelerdeki temizlik faaliyetini çok daha ergonomik şekilde sağlayacak bir sistem. Kıymetli hizmetleri gerçekleştirdikleri için Başkan Yardımcımız Tanju Aksu’ya ve Temizlik İşleri Müdürümüz Serkan Kanik’e çok teşekkür ediyorum. Bodrum’un bütün sokaklarında, caddelerinde ergonomik cihazlarımızla daha iyi bir temizlik faaliyeti yürüteceğiz" diye konuştu.