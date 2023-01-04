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Şarkıcı Yonca Evcimik 2023 deniz sezonunu açtı

Bodrum'da yaşayan 59 yaşındaki şarkıcı Yonca Evcimik, ocak ayında denize girdi. Ünlü isim, o anları sosyal medya hesabından "2023'ün ilk denizi" notuyla paylaştı

Haber Giriş: 4 Ocak 2023 Çarşamba - 14:10
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Bodrum'da yaşayan Yonca Evcimik'e soğuk havalar etki etmiyor denize girmeye devam ediyor

Şarkıcı Yonca Evcimik 2023 deniz sezonunu açtı
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Şarkıları, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımları ve pozitif enerjisiyle her fırsatta adından söz ettiren Yonca Evcimik, uzun süredir Bodrum'da yaşıyor. Ünlü isim, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla da dikkatleri üzerine çekti.

DENİZ SEZONUNU OCAK AYINDA AÇTI

571 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla adından konuşulan 59 yaşındaki Evcimik, ocak ayında Bodrum'da denize girdi. Bikinili ile denize giren ünlü isim, o anları "2023'ün ilk denizi" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu.

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