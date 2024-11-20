Bodrum’da yolcu minibüsü kaza yaptı: 8 Yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bodrum’da yolcu minibüsü kaza yaptı: 8 Yaralı

Bodrum’dan Milas yönüne giden H.K, isimli kişinin kullandığı yolcu minibüsü kontrolden çıkarak şarampole düştü. Kazada minibüste bulunan 8 kişi yaraladı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Güvercinlik Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Bodrum'dan Milas yönüne giden H.K.'nin kullandığı 48 BB 6519 plakalı yolcu minibüsü, kontrolden çıkarak şarampole düştü. Minibüs şoförünün de aralarında bulunduğu 8 kişi, yaralandı. İhbarla bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bodrum’da yolcu minibüsü kaza yaptı: 8 Yaralı

Bodrum’da yolcu minibüsü kaza yaptı: 8 Yaralı

Bodrum’da yolcu minibüsü kaza yaptı: 8 Yaralı

Bodrum’da yolcu minibüsü kaza yaptı: 8 Yaralı

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