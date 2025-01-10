Bodrumspor, Beşiktaş'a sürpriz hazırlıyor

Düzenleme: Kaynak: DHA
Bodrumspor, Beşiktaş'a sürpriz hazırlıyor

Trendyol Süper Lig'de düşme hattında yer alan Bodrum Futbol Kulübü yarın Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Bodrumspor güçlü rakibinden puan almak istiyor

Bodrum Futbol Kulübü, yarın saat 19.00'da İstanbul deplasmanında çıkacağı Beşiktaş müsabakasında ilkleri yaşamak istiyor. Bu sezon tarihinde ilk kez Süper Lig'de yar alan yeşil-beyazlılar şu ana kadar büyüklerle oynadığı hiç bir maçı kazanamayıp gol dahi atamadı. İlk olarak Kadıköy'de Fenerbahçe'nin rakibi olan Ege ekibi sahadan 2-0 yenik ayrıldı. Ardından Bodrum'da Galatasaray'ı konuk eden yeşil-beyazlılar bu müsabakayı da tek golle kaybetti.

VOLKAN DEMİREL GALİBİYET ARIYOR

Devrenin son maçında ise Trabzonspor deplasmanına çıkan Bodrum FK, puana çok yaklaşmışken son dakikalarda yediği gole engel olamadı ve maçı 1-0 kaybetti. Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan diğer bir ekip olan Başakşehir'e de evinde 1-0 kaybeden Bodrum FK, Beşiktaş karşılaşmasında ise hem gol ya da goller atıp hem de puan koparmak istiyor. Fenerbahçe'de kalecilik yıllarında Beşiktaş'a karşı birçok derbi zaferi yaşayan teknik direktör Volkan Demirel de bu kez Bodrum'un dümeninde teknik adam olarak galibiyet arıyor.

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