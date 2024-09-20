Bodrumspor Hatayspor'u tek golle geçti

Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Hatayspor Mersin’de Bodrumspor’u konuk etti. Hakem Ümit Öztürk'ün düdük çaldığı maçta, Bodrumspor, maçın 27. dakikasında ,Taulant Seferi’nin attığı golle Hatayspor’u 1-0 mağlup etti.
RIZA ÇALIMBAY’A İLK MAÇINDA BODRUM DARBESİ
Rıza Çalımbay, bugün Hatayspor başında ilk resmi maçına çıktı. Çalımbay ilk maçında Bodrumspor’a 1-0 kaybederek ilk mağlubiyetini aldı.
Bodrum bu sonuçla puanını 6'ya çıkarırken, henüz galibiyetle tanışamayan 18. sıradaki Hatayspor 2 puanda kaldı.
ABOUBAKAR İLK MAÇINA ÇIKTI
Hatayspor'un Beşiktaş'tan transfer ettiği Vincent Aboubakar, bordo-beyazlı formayla ilk maçına Bodrum FK karşısında çıktı. Kamerunlu golcü, 90 dakika sahada kalırken, skor katkısı veremedi.