Bodrumspor Hatayspor'u tek golle geçti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / İHA
Bodrumspor Hatayspor'u tek golle geçti

Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Hatayspor ve Bodrumspor karşı karşıya geldi. Bodrumspor, maçın 27. Dakikasında , Taulant Seferi’nin attığı golle Hatayspor’u 1-0 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Hatayspor Mersin’de Bodrumspor’u konuk etti. Hakem Ümit Öztürk'ün düdük çaldığı maçta, Bodrumspor, maçın 27. dakikasında ,Taulant Seferi’nin attığı golle Hatayspor’u 1-0 mağlup etti.

RIZA ÇALIMBAY’A İLK MAÇINDA BODRUM DARBESİ

Rıza Çalımbay, bugün Hatayspor başında ilk resmi maçına çıktı. Çalımbay ilk maçında Bodrumspor’a 1-0 kaybederek ilk mağlubiyetini aldı.

Bodrum bu sonuçla puanını 6'ya çıkarırken, henüz galibiyetle tanışamayan 18. sıradaki Hatayspor 2 puanda kaldı.

ABOUBAKAR İLK MAÇINA ÇIKTI

Hatayspor'un Beşiktaş'tan transfer ettiği Vincent Aboubakar, bordo-beyazlı formayla ilk maçına Bodrum FK karşısında çıktı. Kamerunlu golcü, 90 dakika sahada kalırken, skor katkısı veremedi.

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