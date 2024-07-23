Bodrumspor kapış kapış. Böylesi görülmedi

Böylesi görülmedi. Tarihte ilk kez Süper Lig'e yeni çıkan bir takımın kombine biletleri kapış kapış gitti.

Yeni adı Sipay Bodrum FK olan Bodrumspor'a taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek Sipay Bodrum FK'nin kombineleri 21 Temmuz Pazar günü genel satışa çıktı. Kombine satışlarına yoğun ilgi gösteren taraftarlar, 24 saat içerisinde kuzey kalesi arkası biletlerini tüketti. Stat çalışmaları kapsamında tadilatı tamamlanan güney kale arkası için kombine satışları ise bugün başladı."

Gümbet Tesisleri'nde saat 10.00 ile 18.00 arasında kombine satışı yapıldığı kaydedilirken, taraftarların "Passo" uygulaması ve "Passolig" internet sitesi üzerinden de bilet temin edebilecekleri belirtildi.