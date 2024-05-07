Boeing hakkında yeni soruşturma

Kaynak: Haber Merkezi
Boeing hakkında yeni soruşturma
ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), Boeing'in 787 Dreamliner uçaklarına ilişkin denetim süreçlerine yönelik inceleme başlattı.

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından yapılan açıklama kapsamında, nisanda Boeing'in gönüllü olarak bazı 787 Dreamliner uçaklarında kanatların gövdeyle birleştiği yerde yeterli bağlantı ve topraklama olduğunu doğrulamak amacıyla gerekli denetimleri tamamlamamış olabileceğini bildirmesi sonrasında şirket hakkında bir inceleme başlatıldığı aktarıldı.

Boeing'in denetimleri tamamlayıp tamamlamadığı ve şirket çalışanlarının uçak kayıtlarında sahtecilik yapıp yapmadığının araştırıldığı aktarılan açıklama kapsamında, şirketin aynı zamanda üretim sistemindeki 787 uçaklarının tamamını yeniden incelediği ve hizmetteki filoya ilişkin bir plan oluşturması gerektiği aktarıldı.

Yapılan açıklama kapsamında, FAA'nın soruşturması sürerken hava yolu yolcularının güvenliğini sağlamak amacıyla her türlü tedbiri alacağına dikkat çekildi.

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