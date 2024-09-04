Boeing hisseleri son iki yılın en düşük seviyesine geriledi

Wells Fargo, Boeing'in banka notunu "eşit ağırlık"tan "düşük ağırlık"a düşürdü ve fiyat hedefini 185 dolardan 119 dolara düşürdü.

Analist Matthew Akers, Boeing'in uçak üretim nakit akışını etkileyen "kapsamlı gecikmelere ve ek maliyetlere" işaret etti. Akers, Wells Fargo'nun "2030'a kadar FCF sürücülerine derinlemesine bir bakışının, nakdin 2027'de BA'nın önceki 10 milyar dolarlık hedefinde veya altında zirveye ulaştığını gösterdiğini" belirtti.

Şirketin bilançosunda 45 milyar dolar borcunun bulunduğunu belirten Akers, "Bunun ödenmesinin 2030 yılına kadarki tüm nakit akışını tüketeceğini tahmin ediyoruz" diye konuştu.

Akers ayrıca Boeing'in önümüzdeki yıllarda yaklaşan sendika görüşmeleri, tedarikçi Spirit AeroSystems Holdings'in (SPR) planlanan entegrasyonu "havayolu getirilerinin zayıflaması", 777X ve Starliner jetleriyle ilgili teknik sorunlar gibi bir dizi riskle karşı karşıya olduğu konusunda uyarıda bulundu.

Boeing hisseleri sabahın geç saatlerinde yaklaşık %9 düşerek 158,64 dolara geriledi ve bu, yaklaşık iki yılın en düşük seviyesi oldu.