Boeing'ten flaş karar o uçağın üretimi durduruldu

Kaynak: Haber Merkezi
Boeing'ten flaş karar o uçağın üretimi durduruldu

ABD'li üretici Boeing grevler nedeniyle en çok sattığı uçak olan Boeing 737 tipindeki tüm üretimlerin durdurulduğunu duyurdu.

Amerikalı uçak devi Boeing grevler nedeniyle flaş bir karara imza attı. En çok satışı yapılan uçaklardan biri olan Boeing 737'nin üretiminin durdurulduğu açıklandı.

Açıklama Boeing sözcüsü yaptı. O açıklamada bir süredir devam eden grevlerin şirketin tüm planlarının etkilediği belirtildi. Üretimin durdurulma aşamasına gelindiği kaydedilen açıklamada, Washington'daki Boeing 737 tipindeki uçak üretiminin durdurulduğu kaydedildi.

Sözcü yaptığı açıklamada sendikaya bağlı olmayan personelin çalışmalarına devam edeceğini duyurdu. Bu açıklamanın ardından teslimatlarda da geçikmeler yaşandığı kaydedildi.

Son Haberler
Bakım merkezinde dehşet görüntüler. Bakanlık müdahale etti. Avukat skandal açıklama yaptı
Bakım merkezinde dehşet görüntüler. Bakanlık müdahale etti. Avukat skandal açıklama yaptı
Devletin deposuna giren fareler, 41 dizüstü bilgisayar, 9 tablet, 2 Iphone, 7 televizyon götürmüş
Devletin deposuna giren fareler, 41 dizüstü bilgisayar, 9 tablet, 2 Iphone, 7 televizyon götürmüş
Bahar depresyonu belirtilerine dikkat
Bahar depresyonu belirtilerine dikkat
Şırnak'ta 2 aile arasında silahlı bıçaklı kavga! Yaralılar var
Şırnak'ta 2 aile arasında silahlı bıçaklı kavga! Yaralılar var
İklim değişikliği migren ataklarını ve şiddetinin artmasına neden oluyor
ABD'de migren araştırması! Son 20 yılda ataklar arttı!