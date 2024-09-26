Boeing'ten flaş karar o uçağın üretimi durduruldu

Amerikalı uçak devi Boeing grevler nedeniyle flaş bir karara imza attı. En çok satışı yapılan uçaklardan biri olan Boeing 737'nin üretiminin durdurulduğu açıklandı.

Açıklama Boeing sözcüsü yaptı. O açıklamada bir süredir devam eden grevlerin şirketin tüm planlarının etkilediği belirtildi. Üretimin durdurulma aşamasına gelindiği kaydedilen açıklamada, Washington'daki Boeing 737 tipindeki uçak üretiminin durdurulduğu kaydedildi.

Sözcü yaptığı açıklamada sendikaya bağlı olmayan personelin çalışmalarına devam edeceğini duyurdu. Bu açıklamanın ardından teslimatlarda da geçikmeler yaşandığı kaydedildi.