BofA S&P 500 hedefini yükseltti

Kaynak: Bloomberght
BofA S&P 500 hedefini yükseltti
Son dönemde S&P 500 hedefini yükselten kurumlar arasına Bank of America da dahil edildi. Kurum, yıl sonu S&P 500 hedefini 5 bin 400 puana yükseltti.

Bank of America'dan Savita Subramanian, bu yılki rallinin piyasa aktörlerini şaşkına çevirmesi sonrasında S&P 500 endeksi için hedefini Wall Street'teki en yüksek seviyeye çıkaran son hisse senedi stratejisti oldu.
Subramanian, daha önceki 5 bin olan yıl sonu hedefini 5 bin 400'e yükseltti.
Subramanian, göstergelerin ileride daha güçlü kazanç büyümesi ve "şaşırtıcı" kâr marjı esnekliği konusunda yükseliş sinyalleri verdiğini belirtti.
Subramanian, müşterilerine yazdığı bir notta, "Boğa piyasaları coşkuyla sona eriyor - henüz o noktada değiliz. Duyarlılık iyileşti, ancak coşku alanları sınırlı" ifadelerini kullandı.

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