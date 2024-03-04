BofA S&P 500 hedefini yükseltti

Bank of America'dan Savita Subramanian, bu yılki rallinin piyasa aktörlerini şaşkına çevirmesi sonrasında S&P 500 endeksi için hedefini Wall Street'teki en yüksek seviyeye çıkaran son hisse senedi stratejisti oldu.

Subramanian, daha önceki 5 bin olan yıl sonu hedefini 5 bin 400'e yükseltti.

Subramanian, göstergelerin ileride daha güçlü kazanç büyümesi ve "şaşırtıcı" kâr marjı esnekliği konusunda yükseliş sinyalleri verdiğini belirtti.

Subramanian, müşterilerine yazdığı bir notta, "Boğa piyasaları coşkuyla sona eriyor - henüz o noktada değiliz. Duyarlılık iyileşti, ancak coşku alanları sınırlı" ifadelerini kullandı.