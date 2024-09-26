BofA’dan Türkiye ekonomisi değerlendirmesi

Kaynak: Haber Merkezi
BofA’dan Türkiye ekonomisi değerlendirmesi

Bank of America, Türkiye ekonomisine yönelik değerlendirme bulundu.

Bank of America, Türkiye'de makroekonomik dengesizliklerin yavaş da olsa iyileştiğini söyleyerek, keskin bir daralma yerine hala yumuşak bir iniş görmeye devam ettiklerini ifade etti.

Enflasyonun Eylül'de %50 politika faizinin altına kalmasının büyük olasılık olduğunu fakat hizmet enflasyonunun henüz yavaşlamadığını söyledi.

BofA, Eylül'de enflasyonun yüzde 48, bu yıl yüzde 42 ve gelecek yıl yüzde 25 olmasını tahmin ediyor.

Banka, TCMB'nin ilk faiz indirimini Aralık'ta 250 baz puan beklerken, Kasımda veriler beklenenden daha iyileşirse indirimin mümkün olduğunu fakat bunun 150-200 baz puan arasında olmasını beklediğini dile getirdi.

Banka geçtiği notta, cari açık beklentisini 2024 için yüzde 2'den yüzde 1,7'ye, 2025 için yüzde 3,4'ten yüzde 2,8'e revize etti.

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