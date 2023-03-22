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Kıvanç Tatlıtuğ ve Funda Eryiğit'in ateşli sahneleri sosyal medyaya damga vurdu. 'Boğa Boğa' filminin fragmanı yayınlandı

Kıvanç Tatlıtuğ ile Funda Eryiğit'in başrol oynadığı Boğa Boğa filminin fragmanı yayınlandı. Oldukça gerilim dolu olan filmin fragmanında Tatlıtuğ ile Eryiğit'in ateşli sahneleri şimdiden sosyal medyaya damga vurdu.

Haber Giriş: 22 Mart 2023 Çarşamba - 14:34
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'Boğa Boğa' filminin fragmanı yayınlandı. Kıvanç Tatlıtuğ ve Funda Eryiğit'in ateşli sahneleri sosyal medyaya damga vurdu.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Funda Eryiğit'in ateşli sahneleri sosyal medyaya damga vurdu. 'Boğa Boğa' filminin fragmanı yayınlandı
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Netflix'te yayınlanacak olan Boğa Boğa filmi 21 Nisan'da izleyici ile buluşacak. Hakan Günday ve Onur Saylak’ın yönettiği gerilim filminin başrolünde Kıvanç Tatlıtuğ ile Funda Eryiğit yer alacak..

Tatlıtuğ diğer rollerinin aksine bambaşka bir rolde olacak. Filmdeki ateşli sahneler ise şimdiden YouTube'da konuşulmaya başlandı. 

BOĞA BOĞA FİLMİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Boğa Boğa filminde aradıkları huzuru bulmak için Ege'de bir köye yerleşen İstanbullu bir çiftin hikayesi konu ediliyor. İstanbul'dan ayrılarak Ege'ye yerleşen çift, burada aradıkları huzuru bulacaklarına inanır. Ancak onlar çok geçmeden yerleştikleri kasabada pek çok düşmana sahip olduklarını anlarlar. Film 21 Nisan'da izleyici ile buluşacak.

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