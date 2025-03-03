Boğa kışlık yerinden kaçıp yazlığına saklandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Boğa kışlık yerinden kaçıp yazlığına saklandı

Rize'de köydeki ahırından kaçan boğa her yerde didik didik arandı. Yazın bağlandığı mezradaki ahırında bulundu.

Olay, Rize Çamlıhemşin ilçesine bağlı Dikkaya Köyü'nde meydana geldi. Ahırda duran boğa ipini kopararak bulunduğu yerden kaçtı. Ahırın boş olduğunu fark eden sahibi Hamza Kus boğasını aramak için yola çıktı. Çevreyi didik didik eden Kus, boğasını bulamayınca köylülerden yardım istedi.

Yoğun kar yağışına rağmen komşuları ile boğasını arayan Kus bir sonuç bulamadı. Evden uzaklaşarak mezraya kadar kaçan boğa dağ evinde görüldü. Boğayı gören Ömer Gümba hemen Kus'a sevindirici haberi verdi.

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Boğasının yazın boğasını bağladığı yer olan dağ evindeki ahırına kaçtığını öğrenen Kus hemen boğasının yanına giderek sığındığı ahırdan aldı ve kaçtığı ahıra geri getirdi.

Boğa kışlık yerinden kaçıp yazlığına saklandı

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