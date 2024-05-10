Boğaz’ı boydan boya gören 27 katlı otel hakkında bomba karar

Tarabya sırtlarında, Boğaz’ı boydan boya gören 27 katlı otelin yapımı için ilk ruhsat, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 1989 yılında alındı. Ertesi yıl inşaat başladı. Ancak 1995 yılında inşaat sahibi iş insanı İsmet Uran öldürüldü.

2004 YILINDA TAMAMEN DURDU

Bu olayın ardından 9 yıl boyunca ağır aksak ilerleyen inşaat, 2004 yılında tamamen durdu. Bir vatandaşın, bakanlığın verdiği ruhsatta imar planının olmadığını gerekçe göstererek açtığı dava, mahkeme tarafından haklı bulundu ve Danıştay ruhsatı iptal etti.

İLK SAHİBİ ÖLDÜRÜLDÜ

“Grand Prestige İstanbul Hotel” olarak yapımı planlanan proje, firma sahibinin öldürülmesinin ardından uzun yıllar “kaba inşaat” olarak atıl kaldı. Çevreye verdiği görüntü kirliliği nedeniyle sık sık şikâyet konusu oldu. Zamanla paslanan vinç, artık tehlikeye yol açtığı için Sarıyer Belediyesi’nin isteğiyle kaldırıldı.

YIKIM BAŞLATILDI

Binanın otele döndürülmesiyle ilgili izin olmadığı gerekçesiyle dava açıldı. İdare Mahkemesi, Sarıyer Belediyesi’ni haklı bulup yürütmeyi durdurdu. Bunun üzerine de dün, belediye ekipleri, binanın içindeki tadilat için yıkım işlemi başlattı.

Belediye, 2004 yılında Uran Holding’e yazı göndererek ya yeni bir imar planının yapılıp inşaatın bitirilmesini ya da yıkılmasını istedi. Şirket yönetimi iki yıl önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na başvurup, yapı kayıt belgesi alarak inşaata yeniden başladı. Projeye karşı açılan davalar sonucu, Danıştay, yapı ruhsatını iptal etti. Şirket yeniden ruhsat alamayınca inşaat Sarıyer Belediyesi tarafından mühürlendi.

İsmet Uran’ın ölümünden sonra varisler arasında yaşanan miras kavgası yüzünden inşaat atıl kaldı. Ancak, Uran’ın varisleri inşaatın yıkımına ve arazinin satışına razı olmadı.