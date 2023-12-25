Boğaziçi Üniversitesi şehitler için yürüyecek

Türkiye geçtiğimiz günlerde üst üste gelen şehit haberi ile adeta yasa boğuldu. Terör örgütü PKK'nın hain saldırıları sonucu 12 Türk askeri şehit olmuş bu durum tüm yurtta büyük üzüntüyle karşılanmıştı.

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ ŞEHİTLER İÇİN YÜRÜYECEK

Boğaziçi Türk Araştırmaları Topluluğu, 12 Türk askerinin hain terör saldırıları sonucu şehit olması üzerine anlamlı bir harekete imza atarak Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerini Şehitlere Saygı Yürüyüşü'ne davet etti.

BOĞAZİÇİ TÜRK ARAŞTIRMALARI TOPLULUĞU RESMİ HESABINDAN YAPILAN PAYLAŞIM ŞU ŞEKİLDE

Şehitlere Saygı Yürüyüşü Çağrısı Geçtiğimiz günlerde şehadete eren 12 kahraman askerimiz anısına tüm Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerini Şehitlere Saygı Yürüyüşü'ne davet ediyoruz.