Boğaziçili 4 öğrenciye, rektörlük binasına boya attıkları iddiasıyla hapis cezası

Boğaziçi Üniversitesi’nde düzenlenen eylemlerde rektörlük binasına plastik şişe içerisinde kırmızı boya fırlattıkları iddia edilen 8 kişinin yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 60. Asliye Mahkemesi’nde görülen duruşmaya sanıklar katılmazken avukatları hazır bulundu.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, protestocuların yaklaşık iki dakika süren bir basın açıklaması yaptıklarını ve akabinde bir kısmının ellerindeki şişelerdeki boyaları rektörlük bina kapısı ile bina önüne döktüklerini aktardı.

Açıklanan mütalaada tüm protestocuların haklarında beraate karar verilmesi, Ayça Zeynep D., Tutku K., Ayşe Beliz İ., Sarp K.’nin ise ‘kamu malına zarar verme’ suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları talep edildi. Son sözleri sorulan sanık avukatları müvekkillerinin beraatlerini istedi.

CEZA ERTELENDİ

Mahkeme, Sarp K., Ayça Zeynep D., Ayşe Beliz İ. ve Tutku K.’yi ise ‘kamu malına zarar verme’ suçundan 10’ar ay hapis cezasına çarptırdı ve cezayı erteledi.

Alınan savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme, Ayça Zeynep D., Ayşe Beliz İ., Deniz T., Sarp K., Simge İ., Sina S., Teslime Y.,ve Tutku K.’nin ‘ toplantı ve gösteri yürüyüşü kanuna muhalefet’ suçundan her türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı delil elde edilemediği gerekçesiyle beraatlerine hükmetti. (İHA)