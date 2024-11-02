Boğazına fındık kaçtı, nefessiz kaldı! Ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi

Kaynak: İHA
Boğazına fındık kaçtı, nefessiz kaldı! Ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi

Gümüşhane'de boğazına fındık kaçan 1 yaşındaki çocuk ambulans helikopterle Trabzon hastanesine sevk edildi.

Olay, öğle saatlerinde Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 1 yaşındaki S.A.F ailesinin yanındayken boğazına kaçan fındık nedeniyle nefessiz kaldı.

BİLİNCİ KAPALI ŞEKİLDE HASTANEYE GETİRİLDİ

Tüm müdahalelere rağmen 1 yaşındaki çocuğun boğazına kaçan fındık çıkartılamadı. Çocuk Kelkit Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürdü. Bilinci kapalı olarak hastaneye getirilen S.A.F burada entübe edildi.

AMBULANS HELİKOPTERLE SEVK EDİLDİ

Hastane tarafından küçük çocuğun sevki için Sağlık Bakanlığı'ndan ambulans helikopter talep edildi.

Kelkit'te bulunan bir futbol sahasına inen ambulans helikopter entübe edilen çocuğu alarak Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne götürdü.

Yoğun bakıma alınan 1 yaşındaki çocuğun tedavisinin devam ettiği belirtildi.

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Boğazına fındık kaçtı, nefessiz kaldı! Ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi
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