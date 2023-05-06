Boğmacaya bitkisel çözümler

Editör: Erkavim Yıldırım

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. İnsanların korkulu rüyası olan boğmacaya karşı bitkiler çözüm önerileri dikkat çekti.

BOĞMACA NEDİR?

Boğmaca, hızlı gelişen bulaşıcı bir solunum yolu enfeksiyon hastalığıdır. Her yaşta görülebilir ancak 1 yaş altı bebeklerde boğmaca, ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle karma aşı kapsamında boğmaca aşısı da rutin aşı takviminde yer alır.

İŞTE BOĞMACAYA KARŞI BİTKİSEL ÇÖZÜMLER…

- Zerdeçal

Zerdeçalın önemli bir kısmı, antibakteriyel potansiyeli ile bilinir. Araştırmalar çok çeşitli mikroorganizmalara karşı antimikrobiyal potansiyel göstermiş olduğunu bulmuştur. Zerdeçal, gezegen üzerinde savaşarak potansiyel olarak hastalığı tersine çeviren en güçlü bitkidir. Zerdeçal, iltihabı azaltmak ve ağrıyı azaltmak için kullanılabilir. Pek çok tezgah üstü ağrı kesici ilaçtan farklı olarak, aşırı derecede fazla miktarda alınmadığı sürece, zerdecik nispeten bilinen yan etkilere sahip değildir.

- Zencefil

Zencefilin ayrıca antibakteriyel özellikleri vardır. Lenf sistemini temizler, özellikle solunum sisteminde enfeksiyona duyarlı toksinlerin birikmesini önler. Ayurvedik tıp, zencefilin vücuda alışmasıyla bağışıklık sistemini güçlendirme yeteneğine övgüde bulunarak organlarda toksin birikimini parçalayabilir.

- Kemik Suyu

Kemik suyunun bağırsak destekleyici faydaları vücudun tamamı üzerinde bütünsel bir etkiye sahiptir ve sağlıklı bağışıklık sistemi işlevini desteklemeye yardımcı olur. Kemik suyu, hasta olduğunuzda tüketmenizin ve sağlığınızı iyileştirmek için besin öğelerine ihtiyaç duyduğunuz en faydalı gıdalardan biridir. Çorba veya kemik suları içeren ekleri tüketirseniz, solunum sistemindeki iltihaplanmayı azaltabilirsiniz, bağışıklık sistemini artırabilir ve boğmaca ile savaşmak için ihtiyaç duyduğunuz besin maddelerini alabilirsiniz.

- Ham Bal

Boğmaca belirtilerinin hafifletilmesine yardımcı olmak için, bir yaşından büyük herkes yatmadan önce 1-2 çorba kaşığı çiğ balı tüketmelidir. Çiğ balın, tezgâh üstü ticari öksürük şurupları kadar etkili öksürük yeteneği gibi birçok sağlığa yararları yanları vardır. Artan kanıtlar, tek bir bal miktarının mukus salgısını ve öksürüklerini azaltabileceğini göstermektedir.

- Meyan Kökü

Meyan kökü, yüksek tansiyonlu insanlar için güvenli değildir. Genellikle sadece kısa süreli kullanım için tavsiye edildi. Meyan kökü öksürük ve bağışıklık sistemi işlevini artıran bir bitkidir. Antimikrobiyal aktivitelere sahiptir ve rahatlatıcı, antienflamatuar özellikleri boğaz ağrısını rahatlatabilir.

- Probiyotikler

2010 yılında yapılan bir araştırmada, probiyotiklerin bazı aşı alan bebeklerde spesifik antikor yanıtlarını artırabileceği de görüldü.

FEMS İmmünoloji ve Tıbbi Mikrobiyoloji'de yayınlanan araştırmaya göre bağırsak bağlantılı bağışıklığın yetersizliği enfeksiyonlarla bağlantılı pediatrik mortaliteye katkıda bulunabilir. Araştırmalar bağırsak enfeksiyonlarına odaklansa da, kanıtlar probiyotiklerin bakteriyel enfeksiyonlara karşı savunmaya yardımcı olabileceğini ve inflamatuar yanıtları azalttığını göstermektedir.

- N-asetilsistein

Bağışıklığı artırmak ve vücudu detoksifiye etmek için kullanılabilir. Kronik öksürük için, balgamını inceltmeye yardımcı olan, öksürmeyi kolaylaştıran N-asetilsistein kullanın. L-sistein amino asitinden gelir. Bronşit, saman nezlesi, kronik obstrüktif akciğer hastalığı ve akciğer kanseri gibi solunum koşulları için yaygın olarak kullanılır.

- Kekik Yağı

Ayrıca, hastanelerdeki dirençli bakterileri topluluklara yayarak, daha da geniş enfeksiyon kontrol problemleri yaratır. Bununla birlikte, kekik yağı gibi bitki özleri, büyük bileşiklerin kompleks karışımlarını içerir, son derece yararlı olabilir. Bu doğal ürünleri antimikrobiyal bileşikler olarak kullanmanın birçok avantajı vardır. Bunlara daha az yan etki, daha iyi hasta toleransı, düşük maliyet, yenilenebilirlik ve daha iyi biyolojik bozunabilirlik dahildir. En fazla iki hafta boyunca kekik yağı alabilirsiniz. Su veya hindistancevizi yağı ile 1-2 damla seyreltin ve günde bir kez alın. Kekik yağı, solunum sağlığını destekleyen doğal bir antibakteriyel ajandır. Nihai doğal antibiyotiktir. The Open Microbiology Journal'da yayınlanan araştırmaya göre, antibiyotik direnci tedavi başarısızlığına ve maliyetlerin artmasına ve ölüm oranlarına neden olabilir.

- Nane Yağı

Hindistan cevizi yağı ile karıştırmayı deneyin ve boynunuzun arkasına veya ayaklarınızın altına sürün. Nane yağı mentol içerir ve antibakteriyel özellikler sergiler. Dağınık nane yağı teneffüs edilmesi sinüsleri tıkamaya yardımcı olur ve cırtlak boğazınızı hafifletir. Nane ayrıca bir balgam söktürücü olarak görev yaparak öksürük saldırılarının şiddetini azaltmaya yardımcı olur. Birçok nane yağının yararlarından bir diğeri, ateşi azaltma kabiliyetidir.

- Dinlenme

Öksürme atakları bazen kusmanıza neden olabilir; bu nedenle gün boyunca daha küçük yemekleri tüketmeniz faydalı olabilir. Midede kolaylıkla sindirime basit yemekler yemek de taze meyve suları ve çorbalar yardımcı olabilir.

Başkaları etrafında olmalıysanız bir maske takmak da iyi bir fikirdir. Mümkün olduğunca evde kalın ve iyi hissetmek için dinlenin.

Boğmaca gibi ciddi bir enfeksiyonla savaştığınızda, gün boyunca bolca dinlenmeniz önemlidir. Semptomlarınız kaybolmaya başlayana kadar fiziksel aktivite yapmayın. Ayrıca bol miktarda su, hindistancevizi suyu veya bitki çayı içerek vücudunuzu sulu tutmaya devam etmelisiniz.

- Sedir Yağı

Sedir ağacı esansiyel yağı, solunum sisteminin spazmodik durumlarının hafifletilmesine yardımcı olur. Ayrıca balgamın solunum yollarından ve akciğerlerden uzaklaştırılmasına yardımcı olur, böylece boğmaca tıkanıklığı azalır. Yatmadan önce iki damla sedir ağacı yağı göğsünüze ve boğazınıza sürüp balgamı gevşetip nefes almanıza yardımcı olun.