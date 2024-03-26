Boğulan çocuğun imdadına milletvekili yetişti Heimlich manevrası ile kurtardı

Kaynak: İHA
Boğulan çocuğun imdadına milletvekili yetişti Heimlich manevrası ile kurtardı
AK Parti Elazığ Milletvekili Prof. Dr. Erol Keleş, seçim çalışmaları sırasında boğazına şeker kaçan küçük çocuğu fark etti. Küçük çocuk doktor olan Keleş'in Heimlich manevrası uygulaması ile kurtuldu.

Seçim çalışmaları yapan AK Parti Elazığ Milletvekili Prof. Dr. Erol Keleş, yolda toplanan kalabalığı merak ederek aracını durdurdu. Kalabalığın boğazına şeker kaçan çocuk için toplandığını anlayan vekil Prof. Dr. Keleş, hemen çocuğun yanına giderek müdahale etti. Boğazına şeker kaçan çocuğa Heimlich manevrası uygulayarak kurtaran Prof. Dr. Keleş, çocuğun nefesini kontrol etti.

Çocuğun ailesi ve olay yerindeki vatandaşlar çocuğun kurtarılışını sevinç içinde karşılayarak Prof. Dr. Erol Keleş'e teşekkürler etti.
Prof. Dr. Erol Keleş, olay sonrası yaptığı kısa açıklamada, "Bir doktor ve bir milletvekili olarak halkımızın yanında olmak, onlara hizmet etmek benim için büyük bir onurdur. Bugün yaşananlar, hepimizin birbirimize ne kadar ihtiyacı olduğunu ve insani değerlerin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Allah'ın izniyle, çocuğumuz şimdi sağlıklı ve güvende” diye konuştu.

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