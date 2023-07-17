Boğulma vakaları arttı! Samsun’da 7 bölgede denize girmek yasaklandı

Samsun'da artan boğulma vakaları nedeniyle 7 bölgede denize girilmesi yasaklandı.

KAYNAK: AA
Boğulma vakaları arttı! Samsun’da 7 bölgede denize girmek yasaklandı

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde yüksek risk taşıdığı belirlenen bölgelerde denize girilmesinin yasaklandığı belirtildi.

Açıklamada, denize girilmesi yasaklanan yerler şu şekilde sıralandı:

"Terme Balıkçı Barınağı ile Miliç Irmağı arasında bulunan 1 kilometrelik sahil şeridi, Terme Miliç Plajı bitiminden Ünye istikametine doğru 6 kilometrelik sahil şeridi, Tekkeköy sahili ve Hürriyet Mahallesi doğu istikametine doğru 2,9 kilometrelik sahil şeridi, Kurupelit Marina ile Peçko Fırın arasında bulunan 300 metrelik sahil şeridi, Polis Okulu ile Dereköy Balıkçı Barınağı arası, Dereköy Balıkçı Barınağı ile Aquapark arasındaki 1,22 kilometrelik sahil şeridi, Yakakent ilçesi meydan ile doğu istikametinde Bahçelievler'in bitimine kadar olan bölge."

Öne Çıkanlar
Meteroloji açıkladı. Cehennem kayıkçısı rüşvetçi ve zalim iblis Kharoon geliyor
Meteroloji açıkladı. Cehennem kayıkçısı rüşvetçi ve zalim iblis Kharoon geliyor
FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde en iyi libero Gizem Örge mi oldu? Gizem Örge kimdir?
FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde en iyi libero Gizem Örge mi oldu? Gizem Örge kimdir?
FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde en iyi 1'inci orta oyuncu Zehra Güneş mi oldu? Zehra Güneş kimdir?
FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde en iyi 1'inci orta oyuncu Zehra Güneş mi oldu? Zehra Güneş kimdir?
FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde en değerli oyuncu MVP ödülünü Melissa Vargas mı aldı? Melissa Vargas kimdir?
FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde en değerli oyuncu MVP ödülünü Melissa Vargas mı aldı? Melissa Vargas kimdir?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’da ilk elenen kim oldu?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’da ilk elenen kim oldu?
Remzi Özdemir faiz kararını bugünden açıkladı. Erdoğan izin vermeyince Mehmet Şimşek kendini odaya kapattı
Remzi Özdemir faiz kararını bugünden açıkladı. Erdoğan izin vermeyince Mehmet Şimşek kendini odaya kapattı
Son Haberler
Sedat Peker 15 Temmuz'da verdiği talimatın videosunu paylaştı Güncel
Sedat Peker 15 Temmuz'da verdiği talimatın videosunu paylaştı
Mersin'deki IŞİD operasyonu: 3 zanlı tutuklandı Güncel
Mersin'deki IŞİD operasyonu: 3 zanlı tutuklandı
Lina ne demek? Lina isminin anlamı nedir? Keşfet
Lina ne demek? Lina isminin anlamı nedir?
Toprak Mahsulleri Ofisi hububatta arz edilen tüm ürünü alacak Ekonomi
Toprak Mahsulleri Ofisi hububatta arz edilen tüm ürünü alacak
Asel ne demek? Asel isminin anlamı nedir? Keşfet
Asel ne demek? Asel isminin anlamı nedir?
Fenerbahçe'de görev değişimi resmen açıklandı Spor
Fenerbahçe'de görev değişimi resmen açıklandı
Meteroloji açıkladı. Cehennem kayıkçısı rüşvetçi ve zalim iblis Kharoon geliyor Güncel
Meteroloji açıkladı. Cehennem kayıkçısı rüşvetçi ve zalim iblis Kharoon geliyor